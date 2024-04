Circoscrizione insulare, Sicilia favorita 

All’ultimo giro – nel 2019 – l’Isola è rimasta senza europarlamentari. Troppo netta la differenza di elettori con la Sicilia, che nel collegio unico insulare parte avvantaggiata e infatti è riuscita a piazzare otto deputati sugli otto della circoscrizione. E non sono mancate le polemiche. Nel resto dei territori italiani viene attribuito, più o meno, un seggio ogni 7-800mila abitanti. Se le proporzioni fossero rispettate la nostra regione dovrebbe riuscire a eleggere due rappresentanti. Invece nulla. Non a caso, ogni cinque anni riparte il dibattito sulla riforma dei collegi.

Per le europee possono votare tutti i cittadini che abbiano compiuto 18 anni. In Italia si vota con un proporzionale puro - cioè con un sistema in cui la percentuale di parlamentari eletti per ogni partito coincide più o meno con quella dei voti ricevuti alle elezioni - e la soglia di sbarramento per i partiti è al 4 per cento.

Ogni elettore può scegliere fino a tre nomi di candidati presenti in una stessa lista rispettando però la rappresentanza di genere (cioè non si possono votare tre uomini o tre donne, pena l’annullamento della scheda). L’Italia è divisa in cinque circoscrizioni elettorali, ognuna delle quali elegge un numero di europarlamentari proporzionale al numero di abitanti di ogni circoscrizione.

Alle elezioni europee non si applica il sistema del voto per corrispondenza: gli elettori italiani aventi diritto e stabilmente residenti nei Paesi dell’Unione europea, possono recarsi nelle apposite sezioni elettorali istituite dalla rete diplomatico-consolare.

