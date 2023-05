Circonvenzione ed estorsione, il pm: condanna a 11 anni 

La pena chiesta dal pubblico ministero è pesante: undici anni e mezzo per aver approfittato di una anziana di 82 anni alla quale aveva portato via 300mila euro. A rispondere di circonvenzione di incapace ed estorsione un 44enne di Cagliari, Walter Montis, difeso dagli avvocati Giancarlo Frongia e Agostinangelo Marra: i due legali replicheranno alle contestazioni dell’accusa il 6 giugno, quando il collegio dei giudici pronuncerà anche la sentenza.

Intanto c’è la ricostruzione fatta dal sostituto procuratore Valerio Bagattini nella requisitoria. Tutto è iniziato nel 2016 quando Montis si era presentato alla anziana (parte civile con l’avvocato Roberto Martani) e si propose di fornirle aiuto per accompagnarla a sbrigare commissioni o andare dal medico. La donna accettò ma a poco a poco finì in un pericoloso vortice di richieste. Il 44enne iniziò a pressarla, a chiederle soldi per il disbrigo di pratiche burocratiche per ottenere la pensione di invalidità (che lei avrebbe comunque ottenuto perché le spettava) e attraverso assegni, ricariche su carte prepagate, stipula di finanziamenti riuscì a portarle via 300 mila euro.

E quando la donna cercava di opporsi alle richieste scattavano le minacce: il 44 enne le diceva che sarebbe stata denunciata e sarebbe finita in carcere se non avesse pagato le somme richieste per varie perizie, per conservare l’indennità di invalidità e la patente di guida. Era poi scattata la denuncia per circonvenzione di incapace e estorsione. ( p. m. )

