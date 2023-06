Circonvenzione, 6 anni di condanna 

Il pubblico ministero Valerio Bagattini aveva chiesto la condanna a undici anni e sei mesi per estorsione e circonvenzione di incapace. I giudici del Tribunale si sono fermati a sei anni e otto mesi, senza riconoscere l’estorsione: è rimasta in piedi, cioè, la circonvenzione. La sentenza per Walter Montis, 44enne, è arrivata ieri mattina e prevede anche una provvisionale di risarcimento di 250mila euro, l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e il divieto per un anno di lavorare in associazioni che forniscono servizi alla persona. Il cagliaritano, infatti, era finito a processo perché, in qualità di assistente domiciliare, aveva approfittato di una anziana di 82 anni, alla quale aveva portato via nel giro di qualche anno oltre 300mila euro.

La storia

Tutto è iniziato nel 2016 quando Montis si era presentato alla anziana (parte civile con l’avvocato Roberto Martani) proponendosi di fornirle aiuto per accompagnarla a sbrigare commissioni o andare dal medico. La donna accettò ma a poco a poco finì in un pericoloso vortice di richieste. Il 44enne iniziò a pressarla, a chiederle soldi per il disbrigo di pratiche burocratiche per ottenere la pensione di invalidità (che lei avrebbe comunque ottenuto perché le spettava) e attraverso assegni, ricariche su carte prepagate, stipula di finanziamenti le portò via 300mila euro. E quando la donna cercava di opporsi alle richieste scattavano le minacce: il 44 enne le diceva che sarebbe stata denunciata e sarebbe finita in carcere se non avesse pagato le somme richieste per conservare l’indennità di invalidità e la patente di guida. Era quindi scattata la denuncia per circonvenzione di incapace ed estorsione; successivamente si arrivò a processo. Il pm aveva concluso la discussione con la richiesta di una condanna a 11 anni e sei mesi.

La difesa

L’avvocato Giancarlo Frongia aveva dato una versione in contrasto con quella della Procura, parlando di assenza di prove se non la parola dell’anziana. Il difensore aveva specificato che il rapporto di lavoro fra Montis e la persona offesa era un contratto di assistenza domiciliare standard, con le clausole tipiche previste dal mercato libero. Si era, poi, soffermato sulla capacità o meno dell’anziana, sostenendo che nella sua deposizione in aula era stata lucida. In chiusura dell’arringa aveva sollecitato l’assoluzione dell’imputato, in subordine la derubricazione delle contestazioni. Alla luce della sentenza, l’avvocato Frongia si prepara a presentare appello.

