Circonvallazione, timori per i ritardi 

I lavori per la nuova circonvallazione si sarebbero dovuti concludere entro l’aprile 2024. Il cantiere, nel corso degli anni, ha subito diversi rallentamenti, rispetto al cronoprogramma, e adesso, denuncia la Lega, sarebbe in una fase di stand-by. Il coordinamento del partito di centrodestra è in allarme per il destino di una opera indispensabile per la viabilità cittadina che si sta facendo attendere un po’ troppo. «I lavori per la circonvallazione di Alghero risultano sospesi da giorni, nonostante l’opera sia stata interamente finanziata grazie all’intervento decisivo dell’allora presidente del Consiglio regionale Michele Pais, che ha garantito il finanziamento integrale dell'opera. Una situazione inaccettabile», commenta Salvatore Carta, esponente cittadino della Lega. Ma l’assessore Francesco Marinaro rassicura: «Si sta operando per arrivare finalmente al completamento dei lavori», dice il vicesindaco. Ma agli avversari politici non basta. «L’impegno della Regione ha assicurato le risorse necessarie affinché l’opera potesse partire, ma oggi ci troviamo di fronte a un cantiere che procede a rilento e che, da diversi giorni, è completamente fermo».

Un’opera da dieci milioni e mezzo di euro, attesa da anni, il cui completamento contribuirà notevolmente a migliorare la qualità del traffico urbano. I lavori erano partiti nel 2020. (c. fi.)

