Circonvallazione, rotatoria conclusa entro settembre  

È quasi pronta la rotatoria lungo la circonvallazione che da Settimo San Pietro porta all’altezza dello svincolo per Sinnai. I lavori dovrebbero essere ultimati entro settembre a beneficio di un traffico che ora si riversa nel centro abitato di Settimo e in particolare lungo via San Salvatore.

Prossimamente, alle opere già eseguite, seguirà l’asfalto dell’intera rotatoria. Quindi l’ultima parte del progetto con la messa in opere della segnaletica verticale e della realizzazione di quella orizzontale. L’opera in progetto, studiata dall’archetto Giancarlo Aledda, è stata finanziata dalla Città metropolitana per mettere in sicurezza lo svincolo, particolarmente frequentato.

La Città metropolitana ha previsto una seconda rotatoria a qualche centinaia di metri di distanza con svincolo per Settimo. Complessivamente si spenderanno circa 200mila euro. Due rotatorie di grande importanza per la sicurezza della circonvallazione, trafficatissima a tutte le ore del giorno e della notte. La stessa Città metropolitana ha portato a termine anche la sistemazione della provinciale dalla periferia di Maracalagonis alla rotonda di Gannì, sulla vecchia Orientale sarda. La strada ora appare decisamente più sicura grazie anche alla realizzazione dei marciapiedi nelle due direzioni di marcia. (r. s.)

