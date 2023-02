Circonvallazione, primo stop 

E così il Comune sceglie una soluzione alternativa e rimanda ad un secondo momento il completamento dell’intervento. La proposta di approvazione definitiva dello strumento attuativo, che stralcia ogni riferimento al tratto viario finale del percorso, sarà sottoposta all’attenzione dell’assemblea civica nella prossima seduta del Consiglio, in programma martedì prossimo. «Andiamo avanti con il progetto per il quale abbiamo a disposizione due finanziamenti, uno da due milioni e 950mila euro, l’altro da 900mila euro - fa sapere l’assessore all’Urbanistica, Ivano Cuccu - non possiamo rischiare di perdere le risorse».

Un passo indietro per farne due avanti. Per poter mandare avanti l’iter tecnico-amministrativo del “programma integrato di riordino urbano Oristano Ovest”, il Comune congela l’ultimo tratto della circonvallazione.

L’intoppo

Sui seicento metri di strada che dovrebbero collegare l’ultima rotonda della zona industriale all’area posteriore dell’ospedale San Martino gravano, infatti, le osservazioni del Consorzio industriale. L’assessorato regionale all’Urbanistica ha inviato una nota agli uffici di piazza Eleonora nella quale si precisa che la variante al Puc, avviata con delibera nel febbraio del 2022, «può essere considerata coerente con la normativa regionale solo a seguito dell’approvazione della variante al Piano Regolatore Consortile del Cipor». Un intoppo che rischia di dilatare i tempi.

Il rinvio

E così il Comune sceglie una soluzione alternativa e rimanda ad un secondo momento il completamento dell’intervento. La proposta di approvazione definitiva dello strumento attuativo, che stralcia ogni riferimento al tratto viario finale del percorso, sarà sottoposta all’attenzione dell’assemblea civica nella prossima seduta del Consiglio, in programma martedì prossimo. «Andiamo avanti con il progetto per il quale abbiamo a disposizione due finanziamenti, uno da due milioni e 950mila euro, l’altro da 900mila euro - fa sapere l’assessore all’Urbanistica, Ivano Cuccu - non possiamo rischiare di perdere le risorse».

Gli interventi

Gli interventi da realizzare sono parecchi: la riqualificazione interesserà piazza San Martino e i giardinetti annessi, la zona dell’ospedale San Martino sarà sottoposta a restyling sia nella parte anteriore che in quella posteriore, compresa l’area dei parcheggi.

In via Lisbona e via Pietri si procederà con l’allargamento dell’asse stradale che si ricongiungerà con l’area sosta di fronte al campo Tharros, dove dovrebbe trovare spazio un parco con annessi parcheggi.

«Per quanto riguarda l’ultimo tratto della circonvallazione - va avanti Cuccu - si valuterà successivamente». Per l’entrata in funzione dell’opera ci vorrà ancora del tempo: in attesa che venga realizzata la maxi rotonda ai piedi del Ponte Tirso, i collegamenti in ingresso e in uscita da Oristano saranno garantiti dal rondò di via Campanelli.

«Tutta la viabilità dovrà essere rivista - conclude Ivano Cuccu - tenendo conto anche del Piano urbano della mobilità sostenibile».

