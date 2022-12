Circonvallazione nord, opera infinita 

In realtà dovrebbe mancare poco, visto che tutti i sotto servizi ci sono e il Consorzio di bonifica ha eseguito già da un po’ gli spostamenti delle condotte irrigue e di bonifica in tutta l’area per cui si tratterebbe “semplicemente” si concludere quel tratto di strada stendendo l’asfalto.

Prima però di addentrarsi nei meandri di una storia triste tutta oristanese, si prende atto di quel che c’è: due chilometri e 400 metri di strada sterrata intervallata da piccoli recinzioni arancioni che evidenziano la pericolosità di pozzetti e tombini che costellano questo largo sentiero che parte dal ponte Tirso (dove il Comune deve costruire la maxi rotonda) e arriva sino alla rotonda di Brabau. Altro? Sì, che operai e ruspe al lavoro non se ne vedono da mesi. Il motivo? La Provincia ha risolto il contratto «per inadempimento dell’impresa». È già in piedi una causa in tribunale ma, puntualizzano sempre dall’ente di via Carboni, «presto riappalteremo i lavori».

Avere un’idea chiara di quel che è successo nella vicenda “Circonvallazione Nord-Ovest” della Provincia non è impresa semplice. Perché sono passati undici anni dal primo atto ufficiale (e altrettanti in precedenza tra proclami e promesse), perché di milioni, sempre ufficialmente, ne sono stati messi a correre sei che poi sono diventati dieci.

Lo stato attuale

La storia

Chi ha buona memoria ricorda addirittura l’annuncio in pompa magna dell’assessore provinciale ai Lavori pubblici del 1999 che stava partendo a Roma per portare a casa dieci miliardi (di lire, fondi Cipe) che, a detta sua, erano disponibili per la strada. Così non fu, ma di questi proclami-fotocopia ce ne sono decine. Sino ad arrivare al 28 dicembre 2011 quando viene pubblicato il bando per “I lavori di costruzione del cavalcavia Ponte Tirso - Circonvallazione Nord-Ovest Oristano – primo stralcio”. Nelle casse della Provincia sei milioni di euro dalla Regione per «il collegamento dell’area del centro commerciale “Porta Nuova” con la rotatoria alla fine di viale Repubblica e con l’area dell’ospedale San Martino, realizzando una strada di tipo C2 “extraurbana secondaria” con due corsie da 3 metri e mezzo, marciapiede e pista ciclabile e banchine esterne da un metro e 25 centimetri a piè d’argine, che costituisca inoltre un primo lotto della direttrice viaria che, proseguendo, arriverà nell’area portuale». Gli amministratori di turno specificavano come nel contratto ci fosse un termine perentorio da rispettare: 800 giorni per la fine dei lavori.

Primo intoppo

In realtà da quel bando alla consegna dei lavori di giorni ne sono trascorsi poco meno di 700. Era infatti il 16 dicembre 2013 quando dall’ente di via Carboni arrivava l’annuncio che «La Provincia ha formalmente consegnato i lavori di realizzazione della Circonvallazione Nord-Ovest di Oristano – primo stralcio all'Associazione temporanea d'impresa che si è aggiudicata l'appalto con il ribasso del 38% sull'importo a base d'asta di 5 milioni e 900 mila euro. Il termine di esecuzione dei lavori è previsto in 800 giorni di lavoro». Nel frattempo il Consorzio di bonifica aveva già speso 2 milioni di euro «per lavori specialistici, per la progettazione, l’appalto, la realizzazione, la liquidazione e il collaudo dei lavori per lo spostamento delle condotte idriche e di bonifica interferenti con la realizzazione della strada, nonché per l’espletamento delle procedure espropriative per l’acquisizione delle nuove aree e la cessione alla Provincia di quelle sdemanializzate». Insomma, sembrava ormai che niente potesse fermare questa grande opera.

Altri stop

Potevano mancare altri intoppi? Certo che no. Nel corso degli anni si va da una lunga controversia con la Soprintendenza per l'abbattimento di un fortino, alla demolizione di una tubazione in cemento armato di oltre un chilometro, sino al rinvenimento e al conseguente smaltimento di una discarica di rifiuti di tutti i tipi (compresi pezzi di auto). Risultato: il 26 novembre 2016 il dirigente del settore Viabilità approva il “Nuovo quadro economico” del progetto e si arriva a un conto finale di circa dieci milioni di euro. Inutile dire che la fine lavori era prevista entro il 2017. A distanza di cinque anni c’è solo una strada sterrata.

