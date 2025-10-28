Circonvallazione, lavori lumaca ma la rotatoria è quasi pronta 

Nuova circonvallazione, lavori a passo di lumaca, ma qualcosa di muove. Le imprese Angius e Venturi stanno per realizzare la rotatoria all’incrocio tra via Vittorio Emanuele e il quartiere del Carmine. Nel progetto si tratta della rotatoria numero 5, ma probabilmente sarà la prima essere aperta al traffico. Il flusso veicolare, dalla rotatoria, potrà dirigersi verso Carrabuffas, evitando di congestionare il centro. Il Comune ha già provveduto alle opere preparatorie, eliminando alcuni pali della luce lungo il tracciato. Oggi un ulteriore sopralluogo con l’assessore Francesco Marinaro, i dirigenti delle Opere pubbliche, la direzione dei lavori e l’impresa, proprio per verificare la prosecuzione dell’opera e eventuali intoppi di natura tecnica. I fondi richiesti nel 2023 sono stati impiegati per una variante in corso d’opera, necessaria ad adeguare il progetto al tracciato. Ora si lavora a reperire risorse per coprire i maggiori costi, dovuti all’aumento dei prezzi rispetto al computo del 2008. L’obiettivo è concludere la quattro corsie lunga due chilometri con cinque rotatorie connesse con i quartieri più trafficati, in modo da collegare la zona nord alla zona sud senza dover passare per il centro abitato. Sui tempi nessuno si sbilancia.

