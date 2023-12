Circonvallazione, in arrivo 2 rotonde  

Un traffico sempre più intenso fatto anche di mezzi pesanti: la circonvallazione che dalla Provinciale 15 per Selargius, porta a Settimo San Pietro, a Sinnai e per il successivo tratto verso Maracalagonis ha assoluta necessità di essere resa più scorrevole e soprattutto più sicura. La Città metropolitana che segue il problema da anni ha deciso di realizzare altre due rotatorie: una per favorire l’immissione del traffico in via Corsica, con sbocco finale in via San Salvatore, la strada centrale di Settimo San Pietro. La seconda sarà realizzata allo svincolo per Sinnai, da sempre piuttosto insidioso. I progetti sono stati già appaltati da diversi mesi. Si starebbero superando gli ultimi ostacoli burocratici. Probabilmente i lavori non saranno realizzati in contemporanea nei due svincoli per evitare problemi al traffico.

«Attendiamo l’inizio dei lavori - dice Gigi Puddu, sindaco di Settimo San Pietro - Lo svincolo per Settimo è ad alto rischio: la rotatoria lo renderà più sicuro in entrambi le due direzioni di marcia. Il progetto è stato studiato dopo alcuni sopralluoghi effettuati anche alla presenza mia e di altri amministratori locali. Chiediamo l'avvio dei lavori: secondo le ultime notizie dovrebbero iniziare entro marzo».

Attesa anche da parte degli automobilisti di Sinnai che utilizzano la circonvallazione per evitare i semafori dell’abitato di Settimo San Pietro. «La circonvallazione sul nostro svincolo - commenta il sindaco Tarcisio Anedda - ha una grandissima importanza per la sicurezza, anche perché il traffico si sta facendo sempre più intenso anche nelle ore notturne». (r. s.)

