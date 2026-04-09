Circonvallazione est, il nuovo asfalto sta prendendo forma 

Il cantiere è aperto. Operai e mezzi meccanici sono in azione per stendere un nuovo manto d’asfalto lucido lungo la circonvallazione est di Lanusei, più croce che delizia degli automobilisti in transito. I lavori sono cominciati dall’incrocio per la statale 390 Lanusei-Loceri e la Provinciale che collega la cittadina alla località di San Paolo e quindi alla Statale 125 per Cagliari. Il nuovo bitume sarà steso sull’intero tragitto fino all’incrocio che la Statale 198 e la Provinciale per Arzana.

La strada, disseminata di buche che la rendono simile a una gigantesca forma di gruviera, oltreché rappresentare un importante snodo, consente di raggiungere la caserma dei vigili del fuoco, lo stadio Lixius, il palazzetto dello sport, un supermercato e un centro commerciale, oltreché la zona artigianale e una bisteccheria. Anche per questo gli interventi di ripristino sono da considerare importanti.

L’intervento, possibile grazie a mezzo milione di euro, frutto di un finanziamento regionale. sarà accompagnato, attraverso un ulteriore canale di finanziamento, dall’installazione di 39 nuovi lampioni che potenzieranno l’illuminazione pubblica», dice la vicesindaco di Lanusei, Maria Tegas.

È stata invece posticipata la riapertura al traffico del ponte di piazza Marcia, al centro della cittadina. Manca ancora un giunto da collocare sull’asfalto, «ma – garantisce Maria Tegas – è soltanto una questione di giorni».

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