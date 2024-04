Circonvallazione, chiuso lo svincolo 

Chiude lo svincolo per Sinnai della circonvallazione per l’avvio dei lavori programmati per la costruzione della rotatoria finanziata dalla Città metropolitana. La stessa circonvallazione resta aperta per il suo intero tracciato. Impossibile però accedere allo svincolo che porta alla periferia del paese all’altezza del cimitero. Due le possibilità per gli automobilisti di Sinnai: tornare al passato passando nell’abitato di Settimo, lungo la Provinciale 15 (tratto via San Salvatore), sia per chi è diretto a Cagliari o chi invece rientra in paese. La seconda possibilità è quella di percorrere interamente la circonvallazione, in andata e ritorno senza però poter accedere al paese attraverso il bivio inaccessibile a tutti.

I disagi maggiori sono quindi per gli automobilisti di Sinnai. Un ritorno al passato tra i semafori della via San Salvatore a Settimo. La nuova rotatoria dovrebbe essere ultimata fra cinque mesi. (r. s.)

