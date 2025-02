«Circondati e aggrediti dai cani randagi» 

Al Campo di Aviazione torna la paura per le aggressioni dei cani randagi. Dopo le segnalazioni di alcuni mesi fa, nuovi episodi si sono verificati nelle ultime settimane. Gli animali arrivano di corsa, circondano le persone e provano a mordere ripetutamente. La zona incriminata è quella degli hangar dell’ex Comparto 8, dove ogni pomeriggio i soci del circolo bocciofilo vanno ad allenarsi.

I racconti choc

Sono proprio loro a segnalare i pericoli sempre più frequenti. «Mi hanno attaccato anche poco fa, sono arrivati in quattro, per fortuna senza conseguenze», racconta Giovanni Melis. «Cerco sempre di passare il più lontano possibile per arrivare qui, perché ormai sappiamo dove sono. Ero stato aggredito anche alcuni mesi fa, mentre andavo via con la bicicletta, ma ero riuscito ad allontanarmi dopo averli scalciati. Io riesco a difendermi, ma per una persona più fragile è pericoloso».

La settimana scorsa un episodio simile è capitato a Davide Meloni. «Anche io ero in bicicletta, come sono arrivato si è precipitato un cane di grossa taglia, seguito da altri tre più piccoli», è la sua testimonianza. «Sono sceso dalla bici e ho cercato di usarla come deterrente, ma mi hanno circondato e cercavano di saltarmi addosso anche da dietro, quello grosso non voleva mollare». Per fortuna, anche in questo caso il peggio è stato evitato. «Ho preso un grande tronco da terra e ho iniziato a rotearlo, a quel punto hanno preferito andarsene. Ma prima o poi se non si interviene può succedere qualcosa».

Il precedente

Chi ha riportato conseguenze è Pino Casula, che lo scorso novembre, in seguito all’aggressione, è caduto e si è fratturato il femore. Da allora per camminare si aiuta con un bastone. «Sto ancora facendo le cure, non so se riuscirò a riacquistare la mobilità completa. E per la fisioterapia e l’installazione dei supporti a casa sto spendendo di tasca mia, per questo intendo sporgere denuncia. Oltretutto quando capitò a me i cani erano tre, ora sono aumentati».

I rischi, da quelle parti, non sono soltanto per i giocatori di bocce. «Più avanti ci sono il campo di calcio e quello di pallacanestro, circolano non meno di cento ragazzini, che tra l’altro vengono a piedi perché il cancello è chiuso», dice Antonio Massidda, vicepresidente del circolo. «Sappiamo che è capitato anche ad altri, dopo quello che è successo non possono essere lasciati liberi». Ma le ripetute segnalazioni, riferisce, non hanno dato i risultati sperati. «Purtroppo ci hanno detto che i canili sono pieni».

