«Circondati da distese di batterie senza avere informazioni» 

«All’improvviso ci siamo ritrovati circondati da distese di batterie al litio, senza una presa di posizione dell’amministrazione comunale e senza che i cittadini di Portoscuso siano informati dei pericoli: questo silenzio è inaccettabile».

A Portoscuso, nel Consiglio comunale convocato per trattare le informative sollecitate dall’opposizione, la minoranza ha chiesto chiarimenti sui parchi di batterie dell’Enel, i cosiddetti accumuli di energia, installati nell’ex centrale Portoscuso, nei pressi dell’area serbatoi, e in diverse zone della centrale Sulcis. «Il rischio di esplosione non riguarda solo la gasiera, contro cui l’amministrazione comunale è scesa in campo – ha detto in aula Rossano Loddo, consigliere di minoranza – anche le batterie sono a rischio esplosione e si trovano non lontano dal centro abitato. C’è anche un rischio di incendio, tutti possiamo documentarci su incidenti simili. Eppure non c’è stata mezza parola dall’amministrazione, come se il gestore del progetto potesse fare il bello e il cattivo tempo a Portoscuso. Questa passività è inaccettabile ma soprattutto è necessaria la giusta informazione sui rischi, i cittadini devono sapere cosa potrebbe succedere e come comportarsi». In aula il sindaco di Portoscuso, Ignazio Atzori, ha ripercorso tutto l’iter che ha portato all’installazione delle batterie nella centrale Enel attualmente in marcia e in quella dismessa. «Il progetto risale al 2021, ha una capacità complessiva di 292 megawatt – ha detto il primo cittadino – è stato autorizzato attraverso decreti ministeriali e rientra nel piano energetico nazionale. Come Comune siamo stati interpellati per questioni urbanistiche, rispetto al passaggio dei cavi di interconnessione. A suo tempo abbiamo interloquito con la precedente Giunta per capire se ci fossero i presupposti di un ricorso ma purtroppo non c’erano. Di sicuro il Bes rappresenta una novità per il nostro polo industriale, è chiaro che ci sono dei rischi nuovi e per questo il piano di gestione dei rischi industriali dovrà essere aggiornato, com’è giusto che sia, con la massima informazione dovuta ai cittadini. Da parte nostra non c’è nessun trattamento di favore per Enel, non ci siamo di certo messi i guanti per l’Area 5, arrivando anche al Consiglio di Stato».

RIPRODUZIONE RISERVATA