Circondando a Cagliari, Quartu, Bosa, Alghero, Paulilatino e Sassari 

Valorizzazione dei territori, arti performative e soprattutto uno sguardo al sociale: queste le idee al centro di Circondando, Festival internazionale di Circo contemporaneo itinerante, oggi alla terza edizione. La rassegna, che coprirà tutte le giornate dal 3 al 13 luglio in varie località dell’Isola, è promossa dal Circo Maccus.Circondando è stato presentato ieri mattina alla Mem di Cagliari alla presenza dell’assessora alla Cultura del Comune Maria Francesca Chiappe.

Il Teatro Circo Maccus guarda alla commistione fra circo, danza, teatro e arti visive e, nell’edizione 2025, a supportare la sua iniziativa sono anche ospiti quali l’Orchestra del Circo Paniko di Torino, la Compagnia VisionAria di Ancona e il Cia Rayuela, collettivo portoghese attivo tra Europa e Sudamerica. La serata d’anteprima, svoltasi ieri al Parco Parodi di Quartu Sant’Elena, ha visto la performance collettiva “Cabaret Circus” seguita da “Le mie Me” della VisionAria, spettacolo sui tabù quotidiani.

Sempre a Quartu stasera è prevista dalle 18 l’apertura in piazza XXVIII Aprile, prima con le acrobazie e la giocoleria di “Clown in viaggio” firmate Maccus, e poi con “Una sonata al Silencio” della Cia Rayuela, riflessione sul tempo tramite l’arte circense. Gli appuntamenti quartesi terminano sabato 5 luglio in via Cecoslovacchia, con la doppia performance dell’Orchestra Paniko alle 19 e alle 21 in “The Royal Circus Ostrica”, concerto-spettacolo inframezzato alle 20 da un laboratorio con gli artisti e aperto a tutti.

Da domenica il Festival si sposta al Lazzaretto di Sant’Elia, dove dalle 19.30 anche lì apre e chiude “The Royal Circus Ostrica”, alternato da “Una sonata al Silencio” e “Raimond nel paese delle cose inutili”, opera di VisionAria. Lunedì invece, in via Is Mirrionis, una grande parata itinerante a partire dalle 19. L’8 e 9 luglio la rassegna va al parco di Santa Cristina a Paulilatino, mentre il 10 e l’11 è il turno di Bosa. La serata di sabato 12 luglio concentra quattro appuntamenti ad Alghero, anticipando la chiusura del giorno dopo a Sassari, al Teatro S’Arza. (e. m. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA