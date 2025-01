Circolo Sant’Ambrogio, adesso è guerra 

Esclusi. Si sentono così, i membri del direttivo del circolo di Sant’Ambrogio, che lamentano di non poter più mettere piede nella propria “casa”, l’omonimo teatro di via Ambrosiana. Attivo fin dal 1897, culla della cultura e della politica monserratina, è al momento chiuso per inagibilità e si trova al centro di una controversia per l’affidamento in gestione. La parrocchia di Sant’Ambrogio lo ha assegnato per almeno cinque anni alla società Sardegna Web Tv, che ne finanzia i lavori di messa a norma. Questo, però, costituirebbe secondo il direttivo dell’associazione Circolo Sant’Ambrogio e della collegata Filodrammatica Ambrosiana, che organizzava gli spettacoli teatrali e musicali, uno schiaffo ai suoi 128 anni di storia.

La situazione

Seppure sia la parrocchia a dare in gestione l’immobile, le lamentele dei rappresentanti del circolo sono rivolte soprattutto ai vertici dell’associazione. «Il periodo Covid ha visto per ovvie ragioni il teatro fermarsi, ma non si sono fermate alcune menti, che senza confrontarsi in modo onesto con noi e con tutti i tesserati del circolo hanno pensato bene di cancellare 25 lustri di vita vissuta, assegnando la struttura a una società privata», sostiene, a nome del direttivo, Teodoro Pisu. «Entrando in possesso dello stabile, la web tv ha sfrattato senza autorità né rispetto l’associazione, contravvenendo allo statuto del Circolo e della Filodrammatica, che hanno nel teatro la propria sede sociale e fiscale», continua Pisu, che si domanda il motivo di questa operazione. «Perché scippare la comunità di tanta storia, cancellata senza vergogna, offendendo il direttivo in carica e i soci che hanno dato lustro alla città? Perché l’attuale presidente del Circolo collabora con la suddetta società?». Il riferimento è a Paolo Trudu, che resta formalmente il presidente dell’associazione, nonostante si sia consumato un evidente strappo. «Non conosciamo i termini ufficiali dell’accordo, come non sappiamo dove siano finite le quote del tesseramento, i soldi degli spettacoli e le offerte gentilmente elargite dal pubblico», è l’altro problema sollevato dal direttivo. «Non accusiamo nessuno, ma non abbiamo mai avuto alcuna giustificazione delle entrate e delle spese sostenute. Speriamo che nel prossimo futuro si tenga più accortezza nel redigere i verbali delle riunioni e le rendicontazioni».

L’obiettivo

La richiesta degli iscritti al circolo è quella di poter «rientrare in possesso della nostra sede». Contattati per una replica, il parroco di Sant’Ambrogio don Marcello Lanero, il presidente Paolo Trudu e Sardegna Web Tv preferiscono, al momento, non commentare la faccenda.

RIPRODUZIONE RISERVATA