Circolo Pd al lavoro, il segretario eletto ha fatto la sua squadra 

Il commissario è stato nominato a Tortolì. C'è voluto un mese e questo ha dato "il la" alle vari correnti politiche e non per la formazione delle liste. Si entra nel vivo della campagna elettorale per le prossime comunali. Venerdì sera al circolo nautico di Arbatax si è riunita l'assemblea del circolo Pd di Tortolì. Alla guida da poco più di dieci giorni c'è Filippo Cherchi, 37 anni. Che alla prima assemblea ha nominato la segreteria di cui fanno parte Marco Demurtas, Cinzia Selenu, Luigi Chessa, Tiziana Mameli, Francesco Mascia, Emanuele Solanas e Cristian Pinna.

«L'obiettivo è iniziare a lavorare e coinvolgere i cittadini nella costruzione di una comunità più forte e solidale» scrive in una nota Cherchi - Il Pd di Tortolì ha una lunga storia di impegno nella comunità e siamo entusiasti di vedere tanti giovani che si sono uniti alla segreteria con tanta voglia di lavorare per il bene della comunità».

Molto chiaro sul punto delle prossime elezioni comunali : «il circolo del Partito democratico di Tortolì è l'unico organo preposto per le interlocuzioni».

Serietà, imparzialità, confronto costruttivo sono le parole chiavi per il giovane segretario dem. «La dialettica politica - conclude Cherchi - e l’apertura costante alle parti sociali della Comunità sono gli assi strategici per una programmazione politica soddisfacente e all’altezza delle aspettative dei cittadini, affinché si costruisca insieme una nuova speranza per Tortolì».

