Circolo nautico,  medaglie e successi 

Medaglie, successi e lacrime dopo tanti sacrifici. Il Circolo nautico di Oristano, con sede a Cabras, dove il campione Stefano Oppo ha iniziato a vogare, ha conquistato importanti traguardi. L’ultimo è quello firmato dalla promettente atleta oristanese Anita Testa, 15 anni, che è riuscita a conquistare la sua prima maglia azzurra. Parteciperà agli “Holimpic Hopes”, gare di canoa in velocità in programma a Szeged, Ungheria. L’atleta, originaria di Narbolia, allenata dal presidente del Circolo nautico Gian Marco Patta, è stata convocata dal commissario tecnico della Nazionale per la gara di kayak femminile.

Sono arrivate per gli atleti del Circolo sei medaglie ai Campionati italiani Ragazzi, Junior e Under 23 di canoa velocità, a Castel Gandolfo. Elena Murtas ha conquistato l’argento nei 500 metri, il bronzo nei 200 e pure nei mille metri. Insieme a Laura Chiaberge, di ritorno alle gare dopo una pausa di due anni, è arrivato pure il bronzo nei 200. Due medaglie arrivate anche nella canoa canadese: Gianmarco Serra e Giovanni Piria hanno vinto l’argento nei 500 metri Junior. Sempre loro due, insieme a Giovanni Frongia e Riccardo Piras, anche il bronzo nei 200 metri. ( s. p. )

