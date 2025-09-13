VaiOnline
Cabras
14 settembre 2025 alle 00:24

Circolo nautico, incetta di medaglie 

Una cascata di medaglie per gli atleti del Circolo Nautico Oristano del presidente-allenatore Gian Marco Patta (neo consigliere di Federcanoa Italia) alla finale nazionale di Canoagiovani svolta a Caldonazzo. Luca Matta ha vinto l’oro nel K1 allievi 2000 metri e 200 ma anche nella staffetta 200 metri K1+K2 allievi, insieme a Enrico Faedda e Lorenzo Ibba. Medaglia d’oro per Melissa Peddis e Maria Solinas, nel C2 cadette A 2.000 metri. Argento per Viola Sarno ed Eleonora Ibba nel K2 allieve 2000. Secondo posto nel K2 allievi 2.000 metri, con Lorenzo Ibba ed Enrico Faedda. Un altro argento per il K2 cadetti A di Gianmichele Putzolu e Stefano Cossu, sempre sui 2000 metri. Secondo posto per Laura Abis, nel K1 cadette B 2.000 e bronzo per Annagioia Matta e Giorgia Cubadda nel K2 cadette B 2.000. Nella classifica societaria il Circolo si è classificato primo tra i sardi. ( s. p. )

