Circolo ippico, il Tar chiude la lite 

Perché oltre a questo aspetto balla anche una questione finanziaria fondata sulla richiesta dell’Associazione sportiva di rimborso da parte del Comune per spese di straordinaria manutenzione di 51.814 euro.

Il Tar ha chiuso la battaglia legale accogliendo il ricorso dell’associazione sportiva e annullando l’ordinanza di sgombero. Ma non sembra neppure finire qui, il Comune potrebbe ancora appellarsi al Consiglio di Stato nonostante tra qualche giorno, il 25 di questo mese, maturino i 12 anni della concessione e quindi si dovrebbe andare a nuova gara d’appalto per la gestione del circolo ippico di San Leonardo.

Da cinque l’associazione sportiva “Siete Fuentes centro equestre” e il Comune di Santu Lussurgiu si danno battaglia a colpi di ricorsi transitati alla presidenza delle Repubblica, Consiglio di Stato, Cassazione e Tribunale amministrativo. Motivo del contendere la gestione della struttura equestre nella borgata di San Leonardo affidata dal Comune nel 2011 alla “Siete Fuentes” per 12 anni e revocata nel 2018 «per gravi inadempienze» con conseguente ordinanza di sgombero.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Da cinque l’associazione sportiva “Siete Fuentes centro equestre” e il Comune di Santu Lussurgiu si danno battaglia a colpi di ricorsi transitati alla presidenza delle Repubblica, Consiglio di Stato, Cassazione e Tribunale amministrativo. Motivo del contendere la gestione della struttura equestre nella borgata di San Leonardo affidata dal Comune nel 2011 alla “Siete Fuentes” per 12 anni e revocata nel 2018 «per gravi inadempienze» con conseguente ordinanza di sgombero.

Il verdetto

Il Tar ha chiuso la battaglia legale accogliendo il ricorso dell’associazione sportiva e annullando l’ordinanza di sgombero. Ma non sembra neppure finire qui, il Comune potrebbe ancora appellarsi al Consiglio di Stato nonostante tra qualche giorno, il 25 di questo mese, maturino i 12 anni della concessione e quindi si dovrebbe andare a nuova gara d’appalto per la gestione del circolo ippico di San Leonardo.

La grana finanziaria

Perché oltre a questo aspetto balla anche una questione finanziaria fondata sulla richiesta dell’Associazione sportiva di rimborso da parte del Comune per spese di straordinaria manutenzione di 51.814 euro.

«Dopo la stipula del contratto sono emerse problematiche che ne hanno ostacolato la regolare esecuzione, come emerge dalla copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti», anticipa il Tribunale amministrativo (presidente Buricelli, consiglieri Plaisant e Marongiu) entrando nel merito della vicenda talmente complessa da disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. L’affidamento prevedeva un canone mensile di 6.100 euro a partire del sesto anno e la manutenzione del centro, mentre il completamento e la manutenzione straordinaria della struttura erano a carico del Comune con possibilità del concessionario di sostituirsi con rimborso delle spese sostenute.

Gli impegni

Tra gli impegni del Comune la realizzazione del nuovo campo di equitazione e della scuderia; lavori che però furono consegnati in forte ritardo creando notevoli disagi e ostacoli nell’organizzazione dei concorsi ippici con danni economici e di immagine, lamentava l’Associazione.

Nel ricorso curato dall’avvocato Gabriella Martani, si elencano anche «gli ingenti danni provocati alla struttura da agenti atmosferici» con la richiesta al Comune di 51.854 euro per lavori di manutenzione straordinaria nel frattempo eseguiti.

Braccio di ferro

Da qui una serie di accuse e controaccuse che culminavano nel 2018 con la risoluzione del contratto «per gravi inadempienze» del gestore. Il Tar però accoglie il ricorso dell’associazione in quanto non riconosce un inadempimento dal carattere di gravità «su cui fondare la risoluzione del contratto». Entro 45 giorni il Comune dovrà anche rimborsare le spese di straordinaria amministrazione, sulla base della documentazione prodotta, dedotti i canoni non corrisposti dal gestore.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata