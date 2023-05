Circolo bridge promosso in serie A 

Il circolo bridge di Tonara è stato promosso in Serie A al torneo nazionale a squadre libere open a Salsomaggiore Terme. Prima volta per la squadra, unica dell’Isola. Hanno partecipato in 5 su 7 dell’Asd bridge Tonara, per un massimo di 6 persone.

L’anno scorso la squadra era stata eletta campione nel torneo regionale per poter partecipare a Salsomaggiore. Il bridge si diffonde negli anni Settanta in un bar del paese. Poi si forma l’associazione: una bella realtà e un rapporto iscritti/abitanti che non ha eguali in Italia. Ogni anno Tonara ospita a ottobre un importante torneo regalando ai bridgisti d’Italia un fine settimana speciale nel cuore dell’Isola. Ogni abitante si mobilita per accoglierli nel modo migliore. Il bridge, che per tradizione si svolge il sabato, si è esteso: visto che non è semplice raggiungere Tonara si organizza un torneo “di riscaldamento” venerdì sera. (m. g.)

