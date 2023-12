Circolo bocciofilo, ecco le risorse 

La Giunta guidata dal sindaco Stefano Licheri, con l’ultima variazione al bilancio, ha destinato 39 mila euro per implementare le risorse necessarie a portare avanti l’intervento per la struttura bocciofila. Tanti i malumori accumulati in questi anni con gli atleti del circolo Ss Teula costretti ad andare in altre società, in particolare a Borore e Oristano, per continuare l’attività sportiva che ha visto alcuni giovanissimi emergere anche a livello nazionale. L’intervento per rifare la copertura del circolo è stato annunciato più volte, ma sino ad oggi non è stato possibile procedere. Le gare effettuate per assegnare i lavori sono andate deserte, poiché i 98 mila euro concessi dalla Regione non sono bastati visto l’aumento dei costi dei materiali. Più volte dal circolo e dalla minoranza è stato sollecitato un intervento. Ora si sono trovate le somme. ( a. o. )

