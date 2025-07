Circolo Acli al lavoro a Porto Botte 

Una passeggiata a Porto Botte per dare un contributo concreto alla pulizia di un litorale amatissimo dai sulcitani. L’ha organizzata, come ogni anno, il circolo Acli Enars di Villarios guidato da Patrizio Cancedda. «Abbiamo raccolto una marea di rifiuti – racconta – in molti casi non depositati dalle persone che frequentano il litorale. Si tratta di una zona battuta dal maestrale, un tratti di mare “chiuso” nel golfo di Palmas dove molto spesso le correnti portano a riva tanti rifiuti e sporcizia». Il circolo è da sempre impegnato sul fronte della difesa dell’ambiente: «Crediamo veramente che quella di Porto Botte – aggiunge Cancedda - possa essere una spiaggia che può essere vissuta nella massima tranquillità per le famiglie. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno partecipato con tutto l’impegno e l’amministrazione comunale per la disponibilità e il supporto in questa bellissima iniziativa che certamente sarà ripetuta».

