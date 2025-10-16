Circoli dei sardi, si riparte da Alghero dopo le polemiche 

La storia degli emigrati torna dove tutto è cominciato. Ad Alghero oggi entra nel vivo l’ottavo Congresso della Federazione delle associazioni sarde in Italia. «Dopo 53 anni siamo qui, dal punto in cui si era partiti», dice Bastianino Mossa, presidente Fasi Aps, che aprirà i lavori invitando a voltare pagina, a mettere da parte le polemiche, per rilanciare il ruolo della Fasi, in Italia e nel mondo.

Il Cinema Miramare ospita, già dal pomeriggio, la prima sessione di lavori, con i saluti istituzionali e il benvenuto del sindaco Raimondo Cacciotto ai circa 300 delegati invitati a una tre giorni di dibattito sull’emigrazione sarda. “A domo nostra. Radici sarde e orizzonti nel mondo”, questo il tema dell’evento che, al netto delle recenti tensioni, è chiamato a scrivere una nuova pagina nella storia della comunità sarda all’estero.

Il nuovo Statuto

«C’è stato un tentativo di strumentalizzare la mia iniziale proposta», cerca di spiegare Bastianino Mossa, riferendosi alle diatribe sulla sua ipotesi di revisione dello Statuto, possibilità subito contestata con fermezza da diversi circoli e anche dal mondo politico. «Un’azione deliberata e, a mio parere, anche poco consapevole da parte di coloro che hanno firmato quel documento di protesta ma che di certo non racchiude tutto il mondo femminile e giovanile», incalza Mossa, annunciando con grande entusiasmo che il nuovo Statuto è stato appena approvato dal Comitato esecutivo della Federazione delle associazioni sarde in Italia e verrà presentato all’assemblea congressuale di Alghero proprio oggi. «In questa nuova bozza di Statuto è scolpito il dovere di garantire la rappresentanza di genere e di assicurare la possibilità a giovani e donne di candidarsi», anticipa. Tutti i delegati dei circoli potranno votare. «Si tratta di una nuova bozza che abbiamo visionato ieri per la prima volta – fa sapere Sara Nicole Cancedda, coordinatrice gruppo giovani Fasi – abbiamo apprezzato che le nostre istanze siano state accolte ma non si possono fare modifiche all’ultimo minuto, senza preventive discussioni e dibatti aperti a tutti».

I sardi nel mondo

Oggi pomeriggio si entrerà nel vivo del programma dopo oltre mezzo secolo dalla prima conferenza sull’emigrazione sarda ad Alghero, nel 1972, quando vennero avviate battaglie decisive come quella per la continuità territoriale e si gettarono le basi per vedere nascere un giorno la confederazione europea dei circoli dei sardi. «Questo è ancora un nostro obiettivo», conferma il presidente Fasi, «ed è per questo che torniamo qua oggi, ad Alghero, per impegnare tutti noi a vedere la Sardegna in tutto il mondo».

Un momento di confronto e di bilancio della rete dei 70 circoli dei sardi, presenti in 14 regioni e 46 provincie d’Italia. Generazioni impegnate nel mondo a portare alto il nome della Sardegna, a combattere per il diritto alla mobilità, a promuovere i progetti di cooperazione tra circoli e istituzioni, a rafforzare l’identità culturale e linguistica. Eventi collaterali, laboratori, mostre e spettacoli faranno da cornice. Come la mostra pittorica che verrà inaugurata questa mattina nella Torre di Sulis dal titolo “Orizzonti di radici” di Giovanni Canu, classe 1942 originario di Mamoiada e residente a Milano, tra i più apprezzati artisti del panorama contemporaneo sardo.

Il programma

Nel pomeriggio, alle 16, la riunione del Consiglio direttivo nazionale, dopodiché inizieranno i lavori con i saluti istituzionali, la relazione del presidente e i vari interventi. Sabato mattina, al Quarter, la riunione dei Coordinamenti Giovani e Donne e, nel pomeriggio, la conferenza “Il futuro dei sardi nel mondo”, al Cinema Miramare.

Domenica è in programma l’insediamento del seggio elettorale con l’avvio delle operazioni di voto. La proclamazione degli eletti, con la riunione del Consiglio direttivo e la nomina del nuovo presidente Fasi Aps, chiuderà il congresso.

