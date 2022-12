Circolare del ministro: «Via gli smartphone durante le lezioni»  

L’aveva detto, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e ieri l’ha fatto. Una circolare vieta da subito l’utilizzo degli smartphone nelle aule scolastiche, anche se non è una novità: lo stabiliva già nel 2007 una circolare del suo predecessore Giuseppe Fioroni, seguita da una direttiva. Ma l’attuale ministro tira dritto: «Distrarsi con i cellulari non permette di seguire le lezioni in modo proficuo ed è una mancanza di rispetto verso la figura del docente, cui è prioritario restituire autorevolezza. Sono per una scuola seria, che rimetta al centro l'apprendimento e l'impegno». Valditara invita le scuole a garantire il rispetto delle norme «e eventualmente a renderle più stringenti», ma c’è anche da dire che la circolare non prevede sanzioni per chi disobbedisce.

Veto già esistente

Nulla di nuovo sotto i neon delle aule scolastiche, insomma, considerato che la circolare ribadisce un divieto già in vigore. Ma a far discutere è più l’assenza di sanzione che la decisione di porre “fuori legge” gli smartphone in mano a bambini e ragazzini nelle aule. Tutto questo, per una questione comunque importante: quando c’è lezione, e questo è pacifico, è alla lezione che deve andare l’attenzione degli studenti, e non ai post su TikTok.

Lo psicologo

Su questo, non ha dubbi Marco Guicciardi, docente di Psicologia all’Università di Cagliari: «Però lo smartphone fa parte della nostra corporeità, ci sono persone che si trovano a disagio quando ne sono private. Da punto di vista didattico», aggiunge Guicciardi, «il cellulare può anche essere uno strumento per l’apprendimento, ma può diventare un ostacolo se cattura l’attenzione dello studente a scapito dell’attività didattica. Quindi, no alle soluzioni drastiche, perché perdono di vista una parte della questione. Rispetto al divieto, è assai meglio che a scuola si parli della questione e si trovino soluzioni condivise: il dialogo e l’educazione, in una scuola, rimangono le priorità».