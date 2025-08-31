VaiOnline
Clownerie.
01 settembre 2025 alle 00:33

Circo, note e poesia Alghero, al Mamatita ecco Jimena Cavalletti  

Il linguaggio del circo si fonde con quello della danza, della musica e della poesia al Mamatita festival di Alghero, dove stasera alle alle 20, negli ex campi Tarragona si replica “Embolic”, spettacolo di clowneria di Cia Pau Palaus, compagnia catalana rivelazione del circo mondiale, mentre alle 21 nell’ex Asilo Sell gli artisti del Thèatre Jaleo ripropongono nella loro bellissima struttura di ispirazione barocca “Eden”, un cabaret per una ballerina e nove marionette in cui si mescolano circo, musica, teatro di figura, danza e maschere.

Domani dalla Catalogna arriva per la prima volta in Sardegna la compagnia tutta al femminile Jimena Cavalletti, alle 19 all’Housing area di via De Gasperi 53 dove metterà in scena il pluripremiato spettacolo clown “Bobas”. Replica mercoledì.

Sempre domani, alle 20, e mercoledì alle 18 negli ex campi da tennis Terragona, l’appuntamento è con Circo in rotta e il poetico spettacolo “Tienimi che ti tengo”, dove i due linguaggi del circo contemporaneo e della danza si fondono, con le due performer Eva Campanaro e Francesca Fioraso.

Mercoledì e giovedì, negli ex campi da tennis Tarragona, arriva anche l’irresistibile Duo Padella con “About”, uno spettacolo di circo contemporaneo multidisciplinare sul tema dell’amicizia, tra equilibrismo, giocoleria e clownerie. Con Isaac Valle e Giuliano Garufi.

