Circo e teatro di strada, Mamatita accende la città 

I turisti di settembre si nutriranno anche di cultura e arte con la settima edizione del Mamatita Festival, particolarmente intensa, in programma fino a sabato 9, tra spettacoli di circo contemporaneo e teatro di strada per tutte le età, con moltissime compagnie nazionali e internazionali.

Un appuntamento ideato e organizzato da Spazio T e che accoglie in Sardegna, in esclusiva e per la prima volta, la compagnia catalana Cia Pau Palaus, quella franco-spagnola Las Polis, lo chapiteau e la poesia del Teatro nelle Foglie e gli acrobati svizzeri di Collectif Acrocinus. Confermata la partecipazione de L’Albero del Macramè, specializzato in attività di circo-sociale, eccellenza nel panorama nazionale nell’ambito della didattica dell’equilibrio attraverso l’utilizzo del monociclo.

Da sempre il Mamatita coinvolge tutta la città e il territorio, in particolare con azioni nei quartieri periferici di Alghero e in comuni con meno di 5000 abitanti. Così è nata una collaborazione anche con Putifigari che quest’anno ospita due spettacoli nella piazza principale. Il festival ha debuttato ieri mattina nel mercato della Pietraia, con lo spettacolo “On Air!” de Le Radiose. Intorno alle 11.30 le tre artiste hanno attraversato le vie del mercato, in un mix di clownerie, teatro e canto. Oggi, invece, con Valeria di Felice, in arte Niandra, in Largo San Francesco, alle 20, c’è “Appuntamento al buio”, uno spettacolo di fuoco e clownerie, poetico e divertente.

