Circillai, l’impianto sportivo rinnovato con i soldi del Pnrr 

Dalla forma alla sostanza. La (lunga) procedura del Pnrr ha prodotto un campo da calcio rinnovato in tutti i suoi elementi. Il terreno di gioco del Circillai, su cui è stata terminata la posa del nuovo manto sintetico (è in corso la distribuzione dell’intaso con fibre di cocco), completa un più ampio polo sportivo dove sono concentrati spazi per la pratica di altre discipline. «Manca poco per restituire l’impianto alla comunità», afferma Andrea Murru, assessore che di recente ha rilevato la delega allo Sport dal collega di Giunta Nicola Angius (passato all’Arredo urbano). Il nuovo campo, realizzato con un investimento di oltre un milione di euro, potrà ospitare gare fino alla Serie D. Il cantiere è ormai agli sgoccioli e per i prossimi giorni è attesa la posa delle porte e delle panchine. Attorno alla struttura sportiva è previsto anche un incremento dei parcheggi. «La riapertura del Circillai - prosegue Murru - permetterà di riavvicinare i giovani che nel frattempo hanno proseguito a fare sport nei paesi vicini». Soddisfatto anche il sindaco, Ivan Mameli: «Era uno degli obiettivi dell’amministrazione comunale per dare risposte all’ambito sportivo. Abbiamo trasformato il Circillai in un polo di eccellenza, dove già in precedenza abbiamo speso mezzo milione di euro, a cui si arriva transitando su un’area ciclopedonale illuminata, scongiurando pericoli per i pedoni. In più stiamo per installare i pannelli fotovoltaici che garantiranno un risparmio dei costi energetici. (ro. se.)

