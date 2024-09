Circati: crociato! Sei mesi di stop 

Tegola per il Parma in vista della gara col Cagliari, e non solo. Circati ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Pecchia perde così uno dei suoi pilastri. Il centrale italo-australiano classe 2003 si era fermato in allenamento: aveva accusato un problema fisico che, fin da subito, era apparso grave. Nel pomeriggio, i test cui si è sottoposto hanno confermato il lungo stop.

Circati era titolare inamovibile e ora sarà out per almeno sei mesi. La difesa di Pecchia dovrà quindi cambiare: Delprato potrebbe essere spostato con costanza al centro, di fianco a Balogh, mentre Osorio resta il primo cambio nelle rotazioni. Sulle fasce, confermati invece Coulibaly e Valeri. (v.ca.)

