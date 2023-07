Circa 750 abbonamenti in un giorno 

Un successo il primo giorno di prelazione per la campagna abbonamenti. Circa 750 le tessere confermate rispetto alla passata stagione, un dato in notevole crescita: un anno fa erano attorno a 500, nell'ultimo campionato di Serie A con la possibilità di abbonarsi (2019-2020) 250. L'apertura della vendita era attesa da settimane, subito dopo la partita di Bari, e i tifosi hanno risposto presenti all'appello: questa prima fase, valida fino a martedì prossimo, è dedicata ai 7.019 abbonati dello scorso anno in Serie B, che possono esercitare la prelazione a prezzi agevolati (da 230 euro nelle curve a 1200 in Tribuna Rossa, con ulteriori sconti in alcuni settori per donne, Over 65, Under 18 e U12). Si può rinnovare lo stesso posto, online su TicketOne e allo store di piazza L'Unione Sarda, o sceglierne uno nuovo fra quelli disponibili (in questo caso solo al negozio ufficiale). La vendita libera partirà invece giovedì 20, con scadenza venerdì 11 agosto: prezzi da 250 a 1400 euro. Oltre 60 abbonamenti sono stati rinnovati tramite il Centro Coordinamento Cagliari Club, che ha avuto tanto lavoro nella prima giornata: «C'è entusiasmo a mille, il 90% sono contenti anche per i prezzi ritenuti molto popolari», afferma Sergio Lai dal direttivo.

RIPRODUZIONE RISERVATA