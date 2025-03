Cipressi, dietrofront sugli abbattimenti 

«Rispetto la volontà dei miei cittadini: i cipressi di piazza Mazzini sono salvi». Con queste parole il sindaco di Sanluri, Alberto Urpi, ha motivato la marcia indietro sul taglio degli storici sedici cipressi all’ingresso della città dalla provinciale per Furtei, un progetto sul verde pubblico, l’unico spiazzo da riqualificare in tutto il centro abitato, compresa la frazione di Sanluri Stato. Il primo no, forte e chiaro, con una nota inviata alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, sono stati i quattro sindaci che hanno governato la cittadina del Medio Campidano fino al 2015: «Sono alberi monumentali, devono restare al loro posto» .

La polemica

A sollecitare la difesa degli alberi è stata l’ufficializzazione sul sito dell’ente dell’avvio dei lavori di riqualificazione di piazza Mazzini: un progetto da 200 mila euro, fondi della Regione, votato dal Consiglio all’unanimità, per “rinnovare il decoro urbano e rendere fruibile uno spazio pubblico con nuovi alberi al posto dei cipressi”. La scelta non è piaciuta ai cittadini: ancora è vivo il ricordo del taglio dei cipressi in viale Trieste che tanto malumore aveva creato, fino ad un esposto in Procura. Questo volta il passaparola ha bloccato l’iniziativa sul nascere.

È intervenuto anche Gianni Mereu, storico di Sanluri: «I cipressi quest’anno compiono 75 anni. Era il 1995 quando fu costruita la Casa del mutilato, oggi sede della Pro Loco, davanti all’ingresso uno spiazzo verde dove gli alberi maestosi sono elemento iconico dell’area. Una pagina di storia che dobbiamo difendere: è passato ma anche futuro. Evitiamo che si ripeta l’errore di viale Trieste». E sui social c’è che ricorda di aver «piantato uno di quei cipressi in occasione della festa dell’albero».

Fasce tricolori

Eccoli, dal primo all’ultimo, i primi cittadini contrari: Angelo Bandinu, Marco Pau, Antonello Mancosu, Alessandro Collu, tutti d’accordo per presentare le osservazioni alla Soprintendenza e al Comune. «Sono alberi – dice Bandinu – alti 20 metri e con 2 metri di circonferenza del tronco. Vanno salvaguardati per tre ragioni; una storica, l’altra botanica, la terza legale. Il vincolo è dato dalla presenza del caseggiato dell’Ente nazionale del mutilato che si estende a tutto quanto ruota attorno, in quanto valore sociale». Mancosu aggiunge: «Uno dei pochi angoli verdi del nostro paese che conserva la sua origine. Un delitto distruggerlo, ha bisogno di essere curato». E Collu: «Quel che conta è che alla fine i cipressi sono salvi, grazie alla disponibilità all’ascolto dell’amministrazione».

La Giunta

«La risposta all’appello dei cittadini – dice Urpi – è stata la modifica delle opere da eseguire. Salvo il miglioramento della piazza, in termini di verde, sostenibilità e rispetto delle piante presenti. L’impegno è armonizzare il nuovo assetto del luogo con un prato verde, la piantumazione di lecci, panchine, viottoli e illuminazione».

L’assessore all’arredo urbano, Franco Nurra: «Ho sempre pensato che il confronto sia importante per risolvere i problemi. In questo caso è anche la conferma della nostra attenzione alla qualità degli spazi urbani che rendono Sanluri sempre più centrale nel territorio».

