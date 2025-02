Cipnes, sì bipartisan per Livio Fideli 

Votato all'unanimità a conferma di un accordo tra centrosinistra e centrodestra, che deteneva la maggioranza dei voti, e “per la sua storia, le sue capacità e le sue qualità”, Livio Fideli è il nuovo presidente del Consorzio Industriale Nord Est Gallura. Forzista della prima ora, delegato (dal sindaco, Settimo Nizzi) a rappresentare il comune di Olbia nel Cipnes, Fideli subentra a Gianni Sarti, entrato nel cda nel 2021 con la delega della provincia di Sassari, sardista, silurato dalla nomina del nuovo rappresentante della nascente provincia Gallura espressa dal commissario straordinario, Rino Piccinnu, in quota Pd che ha designato il consigliere comunale olbiese del suo partito, Antonio Loriga.

Già assessore all'Urbanistica nel Nizzi ter e (da lui, da anni) candidato alla presidenza del Cipnes, elezione sfumata a causa di equilibri politici regionali ai tempi del governatore Solinas, e a cui fu preferito Sarti, il neopresidente e la sua nomina, ieri hanno messo d'accordo tutta l'assemblea, composta dal rappresentante del Comune di Buddusò, Fedele Sanciu, di quello del Comune di Monti, Giovanni Maria Raspitzu, e dal rappresentante degli imprenditori, Giacomo Meloni, che ha rassegnato le dimissioni da vicepresidente per garantire un maggiore equilibrio politico all'interno dell'ente, lasciando la poltrona a Loriga. «Ringrazio Nizzi che mi ha proposto alla carica di un ente così importante e sono soddisfatto del voto di tutti per l'opportunità di mostrare all'esterno un ente unito che lavora per la crescita del distretto industriale», ha esordito Fideli. (t. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA