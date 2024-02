Cioffi: il gran gol del pareggio ha spento l’entusiasmo 

L’Udinese ottiene il suo terzo risultato utile consecutivo, ma continua anche nell’incredibile serie di pareggi: ben 14 su 25 giornate. «Questo è un punto che ci lascia l’amaro in bocca, però bisogna essere anche obiettivi: avessimo pareggiato a Torino e vinto col Cagliari sarebbero stati comunque quattro punti», la delusione (a metà) di Gabriele Cioffi. All’allenatore dei friulani non è andato giù come i suoi non abbiano gestito bene i novanta minuti: «Nella ripresa il Cagliari ha dato la sensazione di pungere, ma non l’ha fatto. Noi avevamo fatto un ottimo primo tempo, dove potevamo chiudere la partita per la mole di gioco e le occasioni create. L’1-1 di Gaetano, che rivedendolo è stato un gran gol perché eravamo posizionati bene, ha un po’ spento l’entusiasmo: questo è un errore che non possiamo commettere».

In corsa

Pur avendo vinto solo tre volte in tutto il campionato (una in casa) l’Udinese ha un margine di tre punti sulla zona retrocessione, di fatto quelli conquistati lunedì scorso a Torino. Cioffi ritiene che, dal Frosinone tredicesimo alla Salernitana ultima, la lotta sia aperta: «Sono tutti vivi lì dietro, pronti ad approfittare dello scivolone di chi sta davanti o di chi sta dietro. Questa è una maratona, si vince di testa andando avanti per la propria strada». A livello tattico, l’allenatore di casa ammette come abbia avuto delle difficoltà: «Preparare la partita col Cagliari non è stato semplice, perché ha tre-quattro moduli che usa indistintamente e si è visto. C’è da crescere, andiamo avanti».

