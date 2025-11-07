VaiOnline
Cioccolatini della ricerca per combattere il cancro 

L’acquisto di cioccolatini aiuta la ricerca contro i tumori. A patto che siano quelli messi in vendita oggi nelle piazze della Sardegna dall’Airc, l’Associazione italiana per la ricerca contro il cancro, che rinnova questo appuntamento di solidarietà anche nel suo sessantesimo anniversario dalla fondazione.

Dove si acquista

Le piazze scelte per quanto riguarda Cagliari sono piazza Giovanni XXIII di fronte a via Dante, piazza Repubblica all’angolo con via Grazia Deledda, piazza Ravot-Costituzione, la parrocchia di San Carlo Borromeo, quella di San Sebastiano, il Superpan in via Calamattia, via Roma, il centro commerciale La Plaia, l’Iperpan in viale Marconi, via Fieramosca 17 a Pirri, in piazza Italia di fronte al bar Mariuccia, la chiesa della Madonna della strada e lo stabilimento balneare Il Lido al Poetto.

L’iniziativa

Fino al 16 novembre l’Airc accende i riflettori sull’universo cancro con un ricco programma di iniziative per informare il pubblico sui progressi della ricerca oncologica e raccogliere nuove risorse da destinare al lavoro di 5.400 ricercatrici e ricercatori. Il percorso ha preso il via al Palazzo del Quirinale e prosegue coinvolgendo le trasmissioni televisive e radiofoniche della Rai, i media, le squadre della serie A e della Nazionale di calcio per arrivare nelle piazze, dove migliaia di volontari, oggi, distribuiscono i Cioccolatini della ricerca. Sono disponibili fino a esaurimento delle scorte anche nelle filiali Banco Bpm, partner istituzionale, e online su Amazon.it.

