Ciocci: il momento della ripartenza 

L’esordio più atteso. In quattordici minuti Giuseppe Ciocci ha spazzato via la sfortuna che lo ha accompagnato negli ultimi anni. Cresciuto nel settore giovanile del Cagliari sino alla Serie A (nel mezzo le parentesi in C con Olbia, Pescara e Pontedera). Venerdì a Napoli, il 23enne portiere cagliaritano ha sostituito Sherri nel finale, si è così lasciato alle spalle una volta per tutte il ricordo dei tanti infortuni e nel post gara lo ha definito il momento della ripartenza.

Ieri su Instagram la dedica a 360 gradi: «Questo esordio lo dedico a tutte le persone meravigliose che mi circondano, a partire dalla mia famiglia che nei tanti momenti bui mi ha sempre sostenuto e spinto a continuare a crederci. Ai miei amici che sono sempre riusciti a strapparmi un sorriso anche quando sembrava mi fosse crollato il mondo addosso. A tutti i preparatori dei portieri che ho avuto il piacere di avere in questi anni. Ai compagni, anche grazie a loro questo è stato possibile. Al mister e a tutto il suo staff formato da persone meravigliose. Ma soprattutto a tutti i ragazzi sardi come me che sognano di giocare un giorno per questa maglia meravigliosa». (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA