«Cio che nasce per aiutare il pianeta in realtà può distruggerne una parte» 

Ciò che nasce per aiutare il pianeta può distruggerne una parte. Secondo Giovanni Barroccu, ciò accade quando “interesse e disinteresse” si combinano, e si trascura di valutare con attenzione le conseguenze di certe scelte.

Nell’ultima lectio (per quest’anno) dei Dialoghi di Archeologia Architettura Arte e Paesaggio, organizzati dai Musei nazionali di Cagliari, che si terrà oggi nella basilica di san Saturnino, alle 18.30, lo studioso, originario di Padova, illustrerà le “Valutazioni degli impatti ambientali nell’ambiente e nei paesaggi della Sardegna”.

Già professore ordinario di Geologia applicata all’Università di Cagliari, Barroccu entrerà “nel merito del disastro sull’assetto dei suoli costituito dall’invasione delle rinnovabili”, spiega Maria Antonietta Mongiu, che cura i Dialoghi insieme con Francesco Muscolino.

Erosione

«Gli impianti eolici e le distese di pannelli solari che si stanno costruendo in Sardegna per la produzione di energia alternativa sono devastanti per il paesaggio e scatenano processi erosivi», afferma Mongiu. Se l’erosione degli agenti atmosferici è un processo naturale che ha contribuito nei millenni a modellare l’Isola, quella scatenata dall’impianto delle pale eoliche «mette terrore», dice il geologo. Per portarle in cima ai rilievi, dove vengono piazzate per prendere i venti, si devono fare grandi movimenti di terra e di rocce per adattare le strade esistenti e per l’apertura di nuove, adatte ai mezzi pesanti. «Ciò modificherà le morfologie del territorio e attiverà in modo incontrollabile i processi erosivi e idrogeologici. I materiali erosi trasportati a valle ricopriranno suoli fertili, sterilizzandoli».

E non finisce qui. «Le pale eoliche non sono eterne. Già si pone il problema di mettere a discarica le vecchie in via di sostituzione con le moderne di maggiori dimensioni e il problema si riporrà fra qualche decennio, quando andranno in disuso le attuali. La Sardegna rischia di essere un’interminabile discarica». Un danno per un’isola che rappresenta un unicum grazie alle sue caratteristiche geologiche e che l'osservanza della normativa avrebbe potuto limitare.

