Cinzia stava male ma Ragnedda  le ha offerto cocaina 

Cocaina offerta a una persona appena colta da un malore, nella piena consapevolezza delle potenziali, gravissime, conseguenze del gesto. Emanuele Ragnedda, stando alle indagini, non solo ha sparato, uccidendola, contro Cinzia Pinna, ma avrebbe anche creato le condizioni della tragedia, mettendo la droga a disposizione della donna, nonostante il suo stato. Il quadro del delitto di Conca Entosa va completandosi (anche sulla base delle dichiarazioni dello stesso indagato) e la posizione di Ragnedda si aggrava sempre di più. Nel fascicolo della pm Noemi Mancini c’è il calvario della vittima. Crollata per terra in una crisi drammatica, alla quale hanno assistito diverse persone, soccorsa dall’equipaggio di una ambulanza e dopo un leggero, forse apparente, miglioramento, “agganciata” da Emanuele Ragnedda. Cinzia Pinna, la sera del 12 settembre, quando a Palau è salita sull’auto dell’imprenditore di Arzachena, stava male e l’uomo, stando alle indagini, ne era perfettamente consapevole. Eppure Ragnedda avrebbe iniziato subito a darle della cocaina. La circostanza (che sarebbe stata confermata più volte dallo stesso Ragnedda) sta aggravando notevolmente il quadro accusatorio.

Come una preda

Cinzia Pinna, una donna fragile e indebolita ulteriormente da una crisi nervosa, stando agli ultimi sviluppi dell’inchiesta, è stata trattata come una preda. Prelevata in strada e trasferita L’ordinanza della gip di Tempio, Marcella Pinna, con la convalida dell’arresto e la misura cautelare del carcere, si basa sulla nuova confessione di Ragnedda. L’imprenditore, venerdì pomeriggio, ha parlato davanti alla gip del malore che aveva trasformato Cinzia Pinna in una persona instabile e malferma. Eppure, quando, come ha ribadito più volte “me la sono trovata vicino alla macchina” l’ha fatta salire e nel giro di pochi minuti le avrebbe dato i primi “tiri” di cocaina. La seconda crisi, dopo altra droga e vino, è avvenuta nella casa di Conca Entosa (non è escluso un tentativo di approccio sessuale) e si è conclusa con i colpi di pistola contro Cinzia.

Il corpo oltraggiato

Domani mattina inizieranno gli accertamenti autoptici sul corpo della donna. Le condizioni del cadavere (rimasto sul terreno, in aperta campagna, per due settimane) hanno imposto un accertamento preventivo con esami di tipo innovativo. L’autopsia vera e propria sarà integrata con gli esiti di dagli strumenti di imaging (TAC fotonica) e risonanza magnetica. Una sorta di autopsia virtuale per accertare, ad esempio, la collocazione e la traiettoria dei proiettili che hanno causato la morte della donna. L’inizio delle operazioni dei consulenti della pm Noemi Mancini è stato è l’oggetto di un avviso notificato al difensore di Emanuele Ragnedda, l’avvocato Luca Montella, ai legali del secondo indagato, gli avvocati Antonello Desini, Maurizio e Nicoletta Mani, e ai penalisti Antonella e Nino Cuccureddu (per la famiglia di Cinzia Pinna). Potrebbero essere nominati dei consulenti anche dalle parti.

Fondina e pistola

Le indagini dei Carabinieri, intanto, proseguono anche per recuperare i telefoni che mancano all’appello, in particolare quello della vittima. Altro elemento è la disponibilità di un’arma (Ragnedda aveva il permesso per difesa personale) da parte di una persona con (noti) problemi di affidabilità ed equilibrio causati dall’abuso di cocaina.

