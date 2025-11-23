VaiOnline
Arzachena
24 novembre 2025 alle 00:43

Cinzia Pinna, si accelera sulle indagini  

La pm Noemi Mancini stringe i tempi dell’indagine sull’omicidio di Cinzia Pinna. Gli investigatori stanno sentendo familiari, amici e conoscenti di Emanuele Ragnedda (reo confesso del delitto dello scorso 12 settembre) per chiudere in tempi ragionevoli il discorso del presunto favoreggiamento.

E non mancano situazioni delicate, con il potenziale coinvolgimento di persone che si trovano in una indagine per omicidio. Emanuele Ragnedda ha parlato con molti conoscenti a partire dalla mattina del 12 settembre (poche ore dopo l’omicidio) chiedendo aiuto per ripulire la sua casa dopo “l’aggressione di un cane, ucciso nello stazzo”. Inoltre l’imprenditore ha anche organizzato delle serate a Conca Entosa. Tutte le persone coinvolte stanno spiegando (e dovranno spiegare nei prossimi giorni) che cosa hanno visto nella casa. Si parla di soggetti che potrebbero essere iscritti a loro volta nel registro degli indagati.

