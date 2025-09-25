Cinzia cadavere in giardino, lui in barca e in elicottero  

Le feste in Costa Smeralda, il compleanno della madre in ristorante, i giri in barca da Cannigione e poi gli appuntamenti di lavoro. È stata questa la vita di Emanuele Ragnedda dal giorno della morte di Cinzia Pinna. Lui sapeva che a Conca Entosa c’era il corpo della donna, abbandonato sul terreno come la carcassa di un animale. Cinzia con gli occhi profondi, uccisa e gettata nella sterpaglia. E Ragnedda viveva la sua esistenza normalmente, o almeno questo appariva. In realtà l’uomo era allo sbando, in stato confusionale, armato, in preda al panico forse anche a causa dell’uso continuo di cocaina.

«C’è un cadavere»

Si parla di un episodio che dice molto sulle condizioni psicofisiche dell’imprenditore. Stando a indiscrezioni, Ragnedda qualche giorno fa avrebbe parlato con delle persone del ritrovamento di un corpo nei pressi della sua tenuta. Un discorso sconnesso, frasi confuse che sono apparse deliranti agli interlocutori. Ragnedda avrebbe anche detto che si chiedeva che cosa ci facesse la persona deceduta vicino ai suoi vigneti. La conversazione potrebbe essere successiva alla convocazione in caserma. L’imprenditore avrebbe parlato del cadavere di Cinzia Pinna prima che venisse trovato.

Le feste

Una settimana dopo l’omicidio, Ragnedda ha partecipato alla festa di compleanno della madre, in un ristorante di Arzachena. Una giornata importante per l’imprenditore, coronata da un gesto che non poteva passare inosservato. L’uomo ha noleggiato un elicottero, a quanto pare per regalare alla madre un giro sulla Costa Smeralda. Ma ci sarebbero state altre feste e serate nei locali. Come diversi appuntamenti di lavoro. La vita dell’imprenditore sarebbe andata avanti dalla casa di Baia Sardinia, vicina a quella dei genitori, a quella di Conca Entosa, passando per il porticciolo di Cannigione. Ragnedda non ha percepito, se non alla fine della scorsa settimana, che i Carabinieri si stavano occupando di lui, associandolo alla sparizione di Cinzia Pinna. Gli investigatori dell’Arma, coordinati dal colonnello Nicola Pilia, hanno ricostruito il rapporto tra i due: poco più che frequentazioni sporadiche (la donna aveva fatto la stagione in Costa Smeralda). Quando l’imprenditore si è accorto che i militari sapevano tutto della sua serata con Cinzia, a Palau, è andato in tilt. Una situazione pericolosa, perché c’è un altro dato rilevante, quello di un presunto atteggiamento disinvolto e superficiale di Ragnedda nell’uso delle sue pistole. L’uomo aveva un regolare porto d’armi per uso sportivo. Nel maneggiare la sua pistola sarebbe anche incappato in qualche incidente, senza conseguenze ma indicativo. E lunedì scorso, quando i Carabinieri hanno saputo dell’uscita in stato confusionale con il gommone, si è temuto il peggio, ossia che Ragnedda facesse del male a se stesso (l’imbarcazione si è schiantata sugli scogli a Baia Sardinia.

L’altro indagato

I Carabinieri hanno accertato che l’altro indagato (assistito da Antonello Desini, Maurizio e Nicoletta Mani) non era presente nella casa di Conca Entosa al momento dell’omicidio e non ha avuto alcun ruolo nello spostamento del cadavere, a quanto pare con un trattore o un pick up. Ma le indagini sul giovane proseguono. Il ragazzo, 26 anni, avrebbe preso in consegna da Ragnedda del materiale nei giorni successivi al delitto.

