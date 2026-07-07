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08 luglio 2026 alle 01:39

Cinus subentra a Scalas: minoranza al completo 

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Il Consiglio comunale di Burcei ha provveduto alla surroga della consigliera di minoranza dimissionaria, Tilde Scalas, con il sostituito Antonio Cinus, primo dei non eletti della lista “ViviAmo” Burcei. L’opposizione è ora composta dallo stesso Cinus, dall’ex sindaco Simone Monni, da Daiana Monni e da Giovanni Campus.

La minoranza, dopo gli auguri rivolti agli eletti e all’amministrazione, ha preannunciato il proprio ruolo in questo mandato. «Con senso di rispetto e responsabilità per il ruolo di consiglieri», ha detto il capo gruppo Monni, «abbiamo tracciato la nostra linea: vogliamo ascoltare la gente, chiederemo incontri periodici con ogni singolo assessore o consigliere delegato per ottenere informazioni trasparenti sull'operato di ognuno di loro in modo da proporre alternative e soluzioni utili all'intera cittadinanza. Intendiamo costruire un’alternativa seria, composta e preparata basandoci sui principi di trasparenza e legalità ed esercitando, al meglio, tutti i diritti e i doveri che fanno parte del ruolo assegnatoci dalla popolazione».

Il Consiglio, riunitosi sotto la presidente del nuovo sindaco Marcello Malloru, ha approvato una variazione di bilancio per il 2026/28 e il riconoscimento di debiti fuori bilancio. (ant. ser.)

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