Cinus subentra a Scalas: minoranza al completo 

Il Consiglio comunale di Burcei ha provveduto alla surroga della consigliera di minoranza dimissionaria, Tilde Scalas, con il sostituito Antonio Cinus, primo dei non eletti della lista “ViviAmo” Burcei. L’opposizione è ora composta dallo stesso Cinus, dall’ex sindaco Simone Monni, da Daiana Monni e da Giovanni Campus.

La minoranza, dopo gli auguri rivolti agli eletti e all’amministrazione, ha preannunciato il proprio ruolo in questo mandato. «Con senso di rispetto e responsabilità per il ruolo di consiglieri», ha detto il capo gruppo Monni, «abbiamo tracciato la nostra linea: vogliamo ascoltare la gente, chiederemo incontri periodici con ogni singolo assessore o consigliere delegato per ottenere informazioni trasparenti sull'operato di ognuno di loro in modo da proporre alternative e soluzioni utili all'intera cittadinanza. Intendiamo costruire un’alternativa seria, composta e preparata basandoci sui principi di trasparenza e legalità ed esercitando, al meglio, tutti i diritti e i doveri che fanno parte del ruolo assegnatoci dalla popolazione».

Il Consiglio, riunitosi sotto la presidente del nuovo sindaco Marcello Malloru, ha approvato una variazione di bilancio per il 2026/28 e il riconoscimento di debiti fuori bilancio. (ant. ser.)

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