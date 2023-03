Cinti e Mulas, uniti nell’arte 

Da Urzulei a Milano per partecipare alla Design Week. Dal sodalizio creativo tra l'artigiana Elena Mulas e il designer Gianni Cinti nasce un'opera che verrà esposta dal 18 al 23 aprile per la settima edizione di “Doppia Firma”, nella prestigiosa cornice di Palazzo Litta. Tutto nasce dal progetto sperimentale di cultura del design e dell'artigianato ArtiJianus/ArtiJanas promosso dalla Fondazione di Sardegna con la direzione scientifica e artistica di Triennale Milano e la partnership di Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte.

Collaborazione

Nei mesi scorsi Artessile di Elena Mulas è stata selezionata per ospitare la residenza creativa che l'ha vista collaborare col designer umbro Gianni Cinti. 24 le coppie degli artigiani e designer più rappresentativi scelti in tutta Italia. Dall'incontro tra la tradizione dell'eccellenza artigianale e l'innovazione del design in un percorso creativo durato quasi due mesi nasce un pezzo unico.

Il titolo del progetto di questo incontro è Re-Frame, due grandi arazzi montati su telaio in legno. Partendo dalla lavorazione “a pibiones”, il classico punto a grani della tradizione sarda, è stata scelta una tecnica a più ferri, con la scelta di sperimentare nuove materie, intrecciando la lana grezza sarda a fili e materiali insoliti. Non si svela di più, ma il prototipo è un pezzo unico nel suo genere.

Le parole