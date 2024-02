cinquina del tempio sommerso il li punti 

li punti 3

tempio 5

Li Punti (3-5-2) : Mannoni, Olmetto, Tuccio, Arnaudo, Serna, Mastino, Columbu (19’ st Tugulu), Onali (35’ st Voltan), Lemiechevsky, Pucinelli, Coulibaly.

In panchina Pittalis, Castigliego, Troisi, Ruiu, Poddighe, Galante, Malgari.

Allenatore Salis.

Tempio (4-3-3) : Truddaiu, Sanna, Arca, Pinna, Gomez, Dias, Bulla (31’ st Coradduzza), Gallo, Virdis, Roccuzzo, Donati (12’ st Igene). In panchina Izzo, Zappareddu, Manchia, Masia, Pittalis, Nurra, Sabino.

Allenatore Cantara.

Arbitro : Giudice di Sassari.

Reti : nel pt 9’ Lemiechevsky, 26’ Virdis, 29’ Donati, nel st 2’ Bulla, 11’ Pucinelli (r), 24’ e 51’ st Igene, 37’ Tugulu.

Sassari. Valanga di gol nell’incontro tra Li Punti e Tempio che vede i galletti imporsi per 5 a 3. I padroni di casa passano subito in vantaggio ma gli ospiti la ribaltano in tre minuti. Nel secondo tempo altre cinque reti di cui due della punta tempiese Victory Igene.

Lorenzo Roda

RIPRODUZIONE RISERVATA