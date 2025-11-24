Cinquina del Como al Toro, i lariani in zona Europa 

Torino 1

Como 5

Torino (3-5-2) : Paleari, Tameze, Maripan, Masina, Pedersen (16’ st Nkounkou), Casadei (21’st Anjorin), Asslani, Vlasic (33’ st Gineitis), Lazaro, Ngonge (21’ st Aboukhlal), Zapata (33’ st Njie). Allenatore Baroni.

Como (4-2-3-1) : Butez, Smolcic (13’ st Vojvoda), Ramon, Carlos, Valle, Perrone (39’ st Posch), Da Cunha, Addai, Paz (39’ st Baturina), Rodriguez (30’ st Kempf), Morata (30’ st Douvikas). Allenatore Fabregas.

Arbitro : Bonacina di Bergamo.

Reti : pt 36’ Addai, 47’Vlasic (r); st 7’ Addai, 26’ Ramon, 31’ Paz, 41’ Baturina.

Note : ammonito Smolcic.

Torino. Il Torino dura un tempo, poi si scatena il Como: Nico Paz e compagni trionfano 5-1 sul campo dei granata, superano la Juve e si piazzano al sesto posto a tre punti dalla zona Champions. In una ripresa perfetta i lariani vengono trascinati da Addai (doppietta), dal solito Paz e da Ramon e Baturina, mentre la squadra di Baroni, in piena emergenza (fuori Simeone, Ilic, Ismajli, Adams e Coco), crolla e viene fischiata.

Il primo tempo è più equilibrato ma la pressione dei lariani viene premiata al 36’: Rodriguez sul secondo palo trova Addai pronto alla deviazione. Nel finale però tocca il pallone con la mano in area: è rigore, Vlasic pareggia. Nella ripresa c’è solo il Como. Al 7’ Addai riporta avanti gli ospiti che poi fuggono con Ramon e Paz. Nel finale il sigillo di Baturina.

RIPRODUZIONE RISERVATA