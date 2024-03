Cinquina Decimoputzu, al Tonara basta mezz’ora con l’Isili 

Decimoputzu 5

D. Bosco Fortitudo 1

Decimoputzu : Ena (87’ Pilia), Congiu (81’ Collu), A. Melis (77’ Matta), Cuccu, Mattana, Loddo, Sabiu, Usai, O. Mocci, C. Mocci (90’ Floris), Casu. Allenatore Mennella.

D. Bosco Fortitudo : D. Melis, S. Mocci, Liscia, Cancedda, Tuveri, Munzittu, Loddi (46’ Podda), Pilloni, Costorella (46’ Pau), Dessì, Di Antonio. Allenatore Ghiani.

Arbitro : Pilia di Cagliari.

Reti : 17’ e 66’ Casu, 30’ C. Mocci, 58’ (r) Usai, 79’ Sabiu, 92’ Pau.

Il Decimoputzu cala il pokerissimo nello scontro diretto con la Don Bosco Fortitudo e stacca in classifica la squadra di Guspini, piazzandosi al settimo posto. Mattatore della sfida è stato il bomber Casu, che apre le marcature dopo diciassette minuti. Il raddoppio di Cristian Mocci alla mezzora di gioco consente ai padroni di casa di chiudere la prima frazione senza grossi affanni. Poi un rigore di Usai dopo nemmeno un quarto d’ora di ripresa mette la sfida definitivamente in discesa. Ancora Casu e poi Sabiu nel giro di venti minuti confezionano la manita per la squadra di Mennella, ma c’è anche il tempo nel recupero per il gol della bandiera degli ospiti con Pau (subentrato a inizio ripresa), che però non addolcisce una sconfitta troppo severa per i gialloneri.

