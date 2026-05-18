Cinquina d’autore per le notti d’estate 

Alexia, Zero Assoluto, Pupo, Dargen D’Amico e Noemi: sono i cinque artisti che si esibiranno in piazza Sella, a Iglesias, in occasione delle tre serate del Disco Italia Live.

Il programma

La presentazione dell’evento si è tenuta ieri mattina, nella sala conferenze del centro direzionale, con la partecipazione del sindaco Mauro Usai e dell’assessora allo Spettacolo Carlotta Scema. La manifestazione canora, giunta alla sua quinta edizione, si svolgerà tra il 24 e il 26 luglio. Le tre serate dedicate interamente alla musica italiana, organizzate dal Comune di Iglesias con la collaborazione della Capricorn Concerti, rappresentano ormai uno degli eventi più attesi dell’estate iglesiente. Il festival aprirà il 24 luglio con le esibizioni di Alexia e degli Zero Assoluto; proseguendo il giorno successivo con il concerto di Pupo e Dargen D’Amico, per chiudersi poi con l’esibizione di Noemi nella serata del 26 luglio. «Siamo orgogliosi – afferma il sindaco Mauro Usai – di presentare per la quinta volta consecutiva uno degli eventi di maggior richiamo dell’intero territorio e che grazie all’aiuto, all’impegno e all’entusiasmo delle persone che ne curano l’organizzazione è diventato una tappa importante per gli stessi artisti che, a ogni edizione, rimangono incantati e affascinati dall’atmosfera e dal calore del pubblico durante queste tre serate che fanno registrare ogni volta il tutto esaurito». Infatti, la partecipazione massiccia dei cittadini iglesienti e non, ai quali si sommano i numerosi turisti, rappresentano la vera chiave del successo della manifestazione e, di conseguenza, ha permesso di ampliarne lo scenario e le prospettive.

Il pubblico

«Naturalmente – spiega Carlotta Scema – l’entusiasmo del pubblico, unito alla bellezza e al fascino di una piazza Sella gremita di persone festanti, va a costituire quel valore aggiunto che rende Disco Italia Live unica nel suo genere». Le tre prossime serate, così come è accaduto nelle edizioni precedenti, accontenteranno tutti i gusti, spaziando da un genere musicale all’altro e accomunando in un unico evento persone di ogni età: dai più giovani ai meno giovani. «Uno tra gli obiettivi di questa manifestazione – prosegue ancora l’assessora allo Spettacolo – è proprio quello di poter offrire ai nostri concittadini e ai turisti un ampio programma che possa coinvolgere i giovani di ogni generazione con gli artisti partecipanti». Oltre all’aspetto musicale e di intrattenimento, c’è da considerare anche il ritorno economico che riguarda le attività ricettive e della ristorazione: «Come ho sempre sostenuto – afferma il primo cittadino – i fondi investiti nella cultura e nell’intrattenimento creano un ritorno economico che va a vantaggio di tutte le realtà facenti parte del settore turistico. In questo caso stiamo parlando di un evento che, nato quasi come una scommessa, ha superati i confini regionali diventando un appuntamento che porta a Iglesias migliaia di persone».

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