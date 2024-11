Cinquestelle, sì alla rivoluzione 

Il Movimento Cinquestelle cambia pelle. L'assemblea ha votato a favore delle modifiche chieste da Giuseppe Conte e avversate da Beppe Grillo: via libera al superamento del tetto dei due mandati e all'eliminazione del ruolo di garante. Sì alle alleanze, ma condizionate ad accordi programmatici. Il posizionamento politico è quello di «progressisti indipendenti», il ruolo di presidente è compatibile con quello di premier. In tutti i quesiti posti nella costituente il sì ha prevalso con più del 50% dei voti. L’ormai ex garante Beppe Grillo ha cambiato il proprio stato su Whatsapp: «Da Francescani a Gesuiti». E Conte attacca: «È andato a gamba tesa, i quesiti confermano che siamo progressisti e sulle alleanze siamo pronti a sporcarci le mani». La presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde ha parlato di «una grande esplosione di energia, entusiasmo e senso di comunità. Così è stata Nova, la nostra costituente. Ed il sentimento che prevale è la gratitudine. E la fiducia. Forza al Movimento Cinquestelle. Abbiamo un presente ed un futuro luminoso che ci aspetta».

Le conseguenze

Il risultato del voto online ha tante implicazioni, a livello nazionale e sardo. La Costituente del M5S è un pericolo scampato per il Campo largo. Nel senso che avrebbe potuto affossare del tutto la possibilità di una larga coalizione contro il centrodestra, ma non lo ha fatto. Questo non significa automaticamente che sia più facile. I veti e le distanze restano. Ma ora il presidente M5S Giuseppe Conte ha il mandato per andare a trattare. I papabili alleati hanno ascoltato le sue parole tirando sospiri di sollievo. Nell’Isola la governatrice Alessandra Todde esce molto rafforzata da questo passaggio. Innanzitutto non sarà costretta a uscire da un partito e a costituire un suo gruppo nell’Assemblea sarda, ma soprattutto si rinvigorisce la sua forza dentro la coalizione che la sostiene.

L’addio

Tornando alla costituente, Il M5S archivia Beppe Grillo. Un addio sonoro quello che la comunità degli iscritti dà al suo fondatore. Il 63% dei militanti vota per abolire il ruolo del garante, rinunciando così a qualsiasi compromesso. È questo l'esito più netto e sorprendente di un'Assemblea costituente che chiude una logorante guerra interna e cambia pelle al Movimento. La base, a suon di click, decide di superare anche il limite del doppio mandato, storica bandiera pentastellata. «Tracciamo una nuova rotta, a dispetto delle scissioni e dei tradimenti», ha detto Conte trionfante nel suo intervento conclusivo, «il fuoco è vivo, il M5S non sarà mai una timida brezza, ma un vento forte». Quanto a Grillo, ieri a Nova non si è presentato, limitandosi a lasciare il commento della giornata e uno foto sul suo account WhatsApp: «Da francescani a gesuiti», la frase criptica scritta accanto al ritratto di una reliquia di San Francesco. L'esegesi è presto fatta tra i militanti presenti all'Eur. L'analogia è con la forza dirompente dei francescani, che Grillo identifica come il M5S delle origini. Ormai abbandonato nella virata verso una Movimento gesuitico, e «quindi partito dell'establishment», riflette qualcuno. Un passaggio definitivo, che Grillo fotografa con rabbia e delusione, dopo aver più volte rivendicato «l'estinzione» del M5s. Ma conta la platea, che ha accolto l'annuncio dell'eliminazione del suo ruolo con un applauso. Si votava anche per sancire la compatibilità tra ruolo di premier e di presidente del M5S. «A volte mi fermate e mi dite: presidente non mollare. Fino a quando ci sarete voi e fino a quando vorrete voi io non mollo», ha detto Conte. (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA