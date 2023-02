«Cinquestelle e Pd? Tanti temi in comune e alla fine vinceremo» 

«Viviamo entrambi ad Assemini: capita che ci si incontri ma non c’è più condivisione politica. Lui ha fatto scelte diverse dalle nostre, che sono basate sulla forza del gruppo e hanno portato a un risultato elettorale storico: l’elezione di Sabrina Licheri in Parlamento».

«Siamo un altro movimento e un altro partito rispetto ad allora: il panorama politico è cambiato tanto, in Italia e ad Assemini. Noi, con Giuseppe Conte, abbiamo iniziato un nuovo percorso: nuova struttura, una carta valori, un organo di garanzia. Abbiamo espresso personalità con ruoli di governo (Alessandra Todde) e c’è stata un’evoluzione di valori. Il M5s ora ha una chiara matrice progressista: è naturale una conciliazione col Pd, anche alla luce delle evoluzioni di questi giorni».

Dieci anni fa Mario Puddu diventava il primo sindaco a cinque stelle di Assemini. L’arcinemico, allora, era il Pd: Grillo dava del “morto che parla” a Bersani, umiliato in streaming. Oggi Diego Corrias, che Puddu volle in Giunta come assessore a Lavoro e Sviluppo economico e che quella delega conservò nella Giunta di Sabrina Licheri, è il candidato a sindaco di un’alleanza M5s-Pd.

Dieci anni fa Mario Puddu diventava il primo sindaco a cinque stelle di Assemini. L'arcinemico, allora, era il Pd: Grillo dava del "morto che parla" a Bersani, umiliato in streaming. Oggi Diego Corrias, che Puddu volle in Giunta come assessore a Lavoro e Sviluppo economico e che quella delega conservò nella Giunta di Sabrina Licheri, è il candidato a sindaco di un'alleanza M5s-Pd.

Chi l’avrebbe mai detto?

Da questo percorso resta fuori Mario Puddu. Eravate amici: vi sentite ancora?

Sarà probabilmente un suo avversario alle elezioni.

«Non lo so: bisognerebbe domandarlo lui».

In questi dieci anni abbiamo visto tante secessioni nel M5s di Assemini.

«Chi se n’è andato ha sbagliato. Gli asseminesi l’hanno detto con chiarezza alle politiche dello scorso settembre: il M5s è stato il partito più votato in città, dove Fratelli d’Italia non ha sfondato. E in Sardegna siamo il primo partito d’opposizione, il 7 per cento sopra la media nazionale. Ci presentiamo a queste amministrative con una proposta forte. E vinceremo».

L'ex assessore Mandas sembrava il più probabile candidato a sindaco dell’alleanza M5s-Pd, invece tocca a lei. Lui come l’ha presa?

«Gianluca è un amico fraterno: quando è stato raggiunto l’accordo sul mio nome mi ha abbracciato. Se fosse stato scelto lui avrei fatto lo stesso. È uno dei pilastri del M5s ad Assemini»

Quanta parte di elettorato del centrosinistra è rappresentata dal segretario cittadino del Pd? E quanto dipende da chi sarà il segretario regionale?

«Aspettiamo con assoluta serenità che il Pd porti a termine i suoi percorsi di democrazia interna, nei quali non entriamo così come ci aspettiamo che altri non entrino nei nostri. Dico però che ad Assemini, quando c'è stato il tradimento alla Giunta Licheri, il Pd ha anteposto il bene comune ai calcoli elettorali».

Campo largo ma non troppo: il progressista Consalvo non sembra interessato.

«Ripeto: non entriamo nelle dinamiche altrui».

Tre punti programmatici in comune fra Pd e M5s?

«L’agenda progressista, alternativa al centrodestra e attenta alle fasce più deboli. La volontà di concludere le opere avviate dalla Giunta Licheri. L’attenzione al mondo delle imprese: vogliamo far nascere una nuova area artigianale in cui si offrano spazi, magari a prezzi calmierati, per iniziative che creino lavoro».

Pronostico: quanti saranno i candidati a sindaco?

«Uno è sicuro: io. Con un’alleanza e una proposta chiara. Immagino poi un cartello elettorale del centrodestra: tante liste e programmi fumosi».

Non ha citato Puddu.

«Già».

Da assessore ha dato vita a diverse iniziative: quali considera dei successi e quali degli insuccessi?

«Fra i successi metto le strategie a favore delle imprese: Sportello Europa, spazio coworking e spazio per la fabbricazione digitale».

Fra gli insuccessi il mercatino ambulante? I commercianti la accusarono di non averli ascoltati.

«Ma poi abbiamo fatto insieme un lavoro di riordino del mercato del venerdì che è stato un successo: licenze, nuova organizzazione degli stalli...»

Il Centro per la ceramica nel degrado?

«Uno dei risultati di cui sono più orgoglioso è il lavoro di classificazione e valutazione economica del patrimonio di opere ceramiche. Con oltre 400 opere abbiamo la collezione pubblica più grande della Sardegna, e ora è certificata dal ministero per la Cultura e pubblicata nel suo sito. Quanto al degrado: manco dalla giunta da giugno ma fra pochissimo quella sarà un’area di cantiere. C’è un progetto da oltre due milioni di euro che partirà a prescindere da chi sarà il sindaco».

