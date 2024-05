Cinquemila visitatori alla fiera regionale degli ovini 

In due giorni hanno visitato l’esposizione di Macomer circa 5 mila persone, provenienti da tutte le parti dell’Isola. È il primo bilancio della mostra regionale degli ovini e dei prodotti agroalimentari conclusa ieri. Tutti hanno lavorato a pieno ritmo, vendendo quasi tutti i prodotti esposti, in particolare formaggi, salumi, prodotti dolciari, pane, come pure prodotti artigianali e bevande. Soddisfatti i 17 allevatori che hanno messo in mostra oltre 600 capi ovini, il meglio degli allevamenti sardi. Sono andate secondo le aspettative anche le manifestazioni di contorno. «Tutti gli stand sono stati invasi da migliaia di persone. Volevamo vedere quanto alla gente possa interessare una manifestazione del genere, dopo anni di oblio - dicono gli assessori Fabiana Cugusi e Toto Listo - ebbene, siamo andati oltre le previsioni. Per il settore si è trattato di un evento importate. Questo ci incoraggia ad andare avanti e riportare a Macomer quanto appartiene». Nonostante il tentativo, denunciato dagli amministratori comunali, di trasferire la mostra in altri centri, abbandonando quello storico di Macomer, la fiera è riuscita da ogni punto di vista. «La fiera del bestiame a Macomer si riconferma una carta vincente nel settore», dice il sindaco Riccardo Uda.

