Cinquemila pazienti al Centro psoriasi 

Numeri in crescita per il Centro psoriasi del San Giovanni di Dio. Sono infatti oltre 5mila i pazienti presi in carico per la cura di una patologia immuno-mediata cronico recidivante che in Sardegna si manifesta nel 2-4% delle persone. «Il 20 per cento dei pazienti che abbiamo in cura al Centro – spiega la dermnatolga Cristina Mugheddu, dermatologa del Centro - necessita di terapia sistemica».La gestione della malattia è diventata sempre più complessa, richiedendo una presa in carico del paziente a 360 gradi. «Dall'approvazione dei primi farmaci biologici, circa vent’anni fa – aggiunge la dermatologa - c’è stato un continuo progresso nelle cure, sempre più mirate verso specifici bersagli terapeutici, che consentono nelle forme gravi di portare a una rapida e duratura risoluzione delle manifestazioni cliniche».

Alla base della psoriasi vi è una combinazione di fattori genetici e ambientali. «Alcuni soggetti sono maggiormente predisposti ad una infiammazione cutanea anomala – sottolinea la specialista – che viene aggravata da fattori ambientali esterni scatenanti come: traumi fisici, stress, infezioni streptococciche e farmaci».

Il primo accesso al Centro deve essere prenotato tramite Cup, con impegnativa del medico curante. «Poi la gestione del paziente viene personalizzata con l’utilizzo di farmaci sempre più efficaci e innovativi».

