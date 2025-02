«Cinquemila ettari a rischio, subito un tavolo tecnico o le nostre aziende crolleranno»  

Fino a cinquemila ettari coltivabili sono a rischio. Le previsioni del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale sull’emergenza siccità non sono clementi, ma il tavolo tecnico richiesto nelle scorse settimane da Coldiretti agli assessorati regionali all’Agricoltura e ai Lavori pubblici non ha visto sviluppi.

Il sit-in

Per questo un centinaio di coltivatori della sezione cagliaritana dell’associazione sono scesi in piazza nel capoluogo ieri mattina. Appuntamento in Piazza Palazzo, davanti alla Prefettura, per sensibilizzare la politica sulla situazione di disagio vissuta nelle campagne. «Anche quest’anno il cagliaritano rischia pesanti restrizioni sotto il profilo della disponibilità d’acqua per l’irrigazione, un’eventualità che il territorio non può permettersi, il pericolo è di perdere diverse aziende», spiega il direttore di Coldiretti di Cagliari, Giuseppe Casu. «Nonostante le piogge di questo periodo, i bacini sono sotto il livello di guardia», aggiunge il presidente Giorgio Demurtas. «L’anno scorso non fu possibile irrigare cinquemila ettari di terreno, che furono sottratti alla produzione di carciofi, pomodori, olive, frutta, colture vitivinicole e foraggere. Quest'anno il rischio è il medesimo».

«Interventi urgenti»

Da cui la richiesta di interventi urgenti. «È necessario che la politica agisca, perché siamo stanchi di vivere nell’emergenza. Il Sulcis Iglesiente con il Just Transition Fund ha ottenuto fondi per la transizione dall’industriale al green, ma al momento non esistono bandi dedicati all’agricoltura», continua Demurtas. «Dobbiamo imparare a convivere con i cambiamenti climatici e la tropicalizzazione del clima, un tavolo tecnico serve a capire cosa si possa fare nell’immediato e a portare avanti un’attività di programmazione del futuro», necessaria soprattutto «per i giovani che verranno, a cui si chiede tanto di rimanere in Sardegna. Ma i ragazzi hanno bisogno di programmazione, e un’agricoltura moderna ha necessità d’acqua».

Le proposte

Le proposte di contrasto all’emergenza e in prospettiva non mancano. «Un tema è quello delle condotte su cui dev’essere avviato un processo manutentivo per limitare le perdite sulle reti di distribuzione», dice Casu. «Un altro aspetto importante è l’utilizzo di risorse attualmente non sfruttate, penso a diversi pozzi e alla questione delle acque reflue. Inoltre», prosegue, «occorre potenziare il sistema attuale di captazione dell’acqua. Purtroppo, con sempre maggior frequenza piove in maniera concentrata in brevi periodi, bisogna adeguare la capacità di immagazzinare l’acqua per renderla disponibile quando necessario. E perché no, anche costruire nuovi pozzi».

Incontro col prefetto

A metà mattina, una delegazione di manifestanti ha ottenuto un colloquio con il prefetto Giuseppe Castaldo. Un incontro che è riuscito a calmare gli animi e generare cauto ottimismo. «Ha capito la criticità del problema e ci ha comunicato che si impegnerà a sensibilizzare gli assessori affinché convochino al più presto il tavolo che abbiamo richiesto», conclude Casu. «Speriamo che qualcosa si muova», commenta Italo Carrucciu, agricoltore di Lunamatrona. «Il cambiamento climatico è un problema, per anni nella nostra zona abbiamo coltivato senza irrigazione, solo grazie alle piogge. Oggi con la siccità non è più possibile farlo».

