Cinquecento salme verso lo “sfratto” 

“Decorsi 30 giorni a partire da martedì 13 giugno inizieranno le operazioni di estumulazione ordinaria delle salme tumulate nel Cimitero di San Michele, le cui concessioni cimiteriali sono scadute nel 2017”.

L’ordinanza del sindaco parla chiaro: chi ha familiari morti nel 1987 deve rinnovare la concessione – scaduta sei anni fa, nel 2017 – oppure sappia che i resti saranno trasferiti nell’ossario generale per far spazio a nuove sepolture. Nel sito del Comune è riportato l’elenco dei defunti: sono 495 nomi consultabili da chiunque. Un avviso è stato affisso anche sulle lapidi.

Il rinnovo della concessione per altri trent’anni prevede tariffe differenti: per un loculo di punta la spesa è di 886 euro per i residenti e 1.329 euro ai non residenti. Si sale a 2.202 euro per il rinnovo da parte dei residenti del “loculo di lungo”, che a chi risiede fuori Cagliari costa 3mila 304 euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA